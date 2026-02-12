Nova pravila, stari rivali: Hrvatsku čeka brutalan test u Ligi nacija zbog ovoga!

Hrvatska je saznala suparnike u novom izdanju Lige nacija. igrat će protiv Španjolske, Engleske i Češke, u skupini koja se već sada smatra jednom od najtežih.

U Ligi A četiri su skupine s po četiri reprezentacije. Dvije najbolje iz svake idu u četvrtfinale, dok posljednja ispada u Ligu B. Trećeplasirane više nisu sigurne, čeka ih doigravanje za ostanak protiv drugoplasiranih iz Lige B, pravilo uvedeno od prošlog izdanja.

Natjecanje traje od rujna 2026. do lipnja 2027. Hrvatska je u zadnja dva ciklusa igrala završnicu, a 2023. stigla do finala, gdje je na penale izgubila upravo od Španjolske. Liga nacija nosi i dodatnu važnost jer može otvoriti put prema Euru 2028. onima koji kroz kvalifikacije ne izbore plasman.

