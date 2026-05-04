PRAVI LIDER /

Talijani donose sjajne vijesti o Luki Modriću uoči novoga kola

Talijani donose sjajne vijesti o Luki Modriću uoči novoga kola
Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

AC Milan do kraja sezone ima tri utakmice

4.5.2026.
16:41
Sportski.net
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
Luka Modrić trebao bi već u sljedećoj Milanovoj utakmici sjediti na klupi! Vijest je to koju je u ponedjeljak plasirala talijanska Gazzetta

Naravno, Modrić neće biti spreman za igru, ali će biti na klupi kao potpora momčadi, objavio je talijanski medij nakon što je prošloga ponedjeljka Modrić podvrgnut operaciji jagodične kosti. Podsjećamo, u utakmici 34. kola Serie A, odigranoj 26. travnja između Milana i Juventusa, sudarili su se Luka Modrić i kapetan Juventusa Manuel Locatelli. Modrić je u tom duelu zadobio prijelom jagodične kosti.

Operacija je prošla dobro, a Modrić bi se na teren trebao vratiti do kraja sezone, a već ovoga tjedna bit će na Milanovom treningu, bodriti igrače te biti na klupi u sljedećim utakmicama. AC Milan do kraja sezone ima tri utakmice. Ovoga vikenda igrat će doma protiv Atalante, a onda slijede Genoa u gostima i Cagliari doma. Trenutačno se nalaze na trećem mjestu sa 67 bodova, dva više od Juventusa i pet više od petoplasiranog Coma. 

Luka Modrić, po svemu sudeći, bit će spreman za Svjetsko prvenstvo, ali će na utakmicama nositi zaštitnu masku.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić operiran, hoće li Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo? 'Ostaje jedno pitanje'

Luka ModrićAc MilanSerie ASvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
