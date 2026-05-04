Talijani donose sjajne vijesti o Luki Modriću uoči novoga kola

Luka Modrić trebao bi već u sljedećoj Milanovoj utakmici sjediti na klupi! Vijest je to koju je u ponedjeljak plasirala talijanska Gazzetta.

Naravno, Modrić neće biti spreman za igru, ali će biti na klupi kao potpora momčadi, objavio je talijanski medij nakon što je prošloga ponedjeljka Modrić podvrgnut operaciji jagodične kosti. Podsjećamo, u utakmici 34. kola Serie A, odigranoj 26. travnja između Milana i Juventusa, sudarili su se Luka Modrić i kapetan Juventusa Manuel Locatelli. Modrić je u tom duelu zadobio prijelom jagodične kosti.

Operacija je prošla dobro, a Modrić bi se na teren trebao vratiti do kraja sezone, a već ovoga tjedna bit će na Milanovom treningu, bodriti igrače te biti na klupi u sljedećim utakmicama. AC Milan do kraja sezone ima tri utakmice. Ovoga vikenda igrat će doma protiv Atalante, a onda slijede Genoa u gostima i Cagliari doma. Trenutačno se nalaze na trećem mjestu sa 67 bodova, dva više od Juventusa i pet više od petoplasiranog Coma.

Luka Modrić, po svemu sudeći, bit će spreman za Svjetsko prvenstvo, ali će na utakmicama nositi zaštitnu masku.

