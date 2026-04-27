Bild opširno nahvalio Niku Kovača: 'Svatko tko ga sada pokušava potkopati je lud!'

Niko Kovač je nakon dva poraza u nizu odveo Borussiju do pobjede protiv Freiburga 4:0 i tako napravio još jedan veliki uspjeh osiguravši plasman u Ligu prvaka.

Kovač unatoč svemu i dalje trpi kritike nekolicine stručnjaka, medija i navijača, ali poznati Bild raspisao o vrijednostima hrvatskog stručnjaka te ističe kako bi trebao ostati na klupi Borussije.

"Zlonamjerni jezici tjednima se podsmjehuju da je 24-satni prijenos uživo kita Timmyja uzbudljiviji za gledanje od posljednjih utakmica Borussije Dortmund. Čak i noću! Možda potaknuti usporedbama poput ove, BVB podcasteri, a posebno lokalni mediji (uključujući čak i klupskog partnera) počeli su sve intenzivnije raspravljati o tome treba li Niko Kovač (54) i dalje biti trener Borussije Dortmund nakon ove sezone. Nakon dvije utakmice bez pobjede zaredom (0-1 protiv Leverkusena/1-2 u Hoffenheimu), svoju kritiku uljepšavaju hitnom preporukom da se Hrvat otpusti ljeti. Obrambeni Kovač, tvrde, ne odgovara baš smjelim idejama novog menadžera Olea Booka (40) u smislu restrukturiranja. To se, između ostalog, temelji na pretpostavci da je Kovač previše konzervativan, ne dopušta dovoljno mladih igrača i previše je zaglavio u svom stilu koji prvenstveno stavlja obranu. Potpuna besmislica", piše njemački novinar Michael Makus pa nastavlja:

"Istina je da se već više od dvije godine stručnjaci, navijači i uprava bore s pitanjem tko je odgovoran za postupni pad spektakla u Borussiji Dortmund: trener? Momčad? Uprava? Svi? Moje mišljenje, koje je ovdje izraženo i pod trenerom Nurijem Sahinom (37/do siječnja 2025.) i dijelom pod Edinom Terzićem (43/do lipnja 2024.), jest da je glavni razlog manje dotični trener, a više sada značajan pad kvalitete unutar momčadi BVB-a!"

Foto: Joachim Bywaletz/imago sportfotodienst/Profimedia

Sportski direktor Sebastian Kehl (46) i sportski direktor Lars Ricken (49) uložili su preko 190 milijuna eura u četiri "zajednička" prijelazna roka. Unatoč tome, nisu uspjeli stabilizirati strukturu momčadi na razini Lige prvaka, unijeti svježi zamah i popuniti pozicije s doista jednakim igračima. Priznanje njihovog neuspjeha: Kehlov otkaz 22. ožujka.

"Dakle, budimo otvoreni: Svatko tko sada pokušava potkopati Kovača je lud! Ili jednostavno ne želi priznati stvarne probleme u BVB-u", ističe Bild.

"Da, Borussijinim nastupima ove sezone često je nedostajala ta posebna iskra; bilo je previše remija i poraza u vrhunskim utakmicama. Rani ispadanja iz Kupa i Lige prvaka bila su izbježiva i neugodna! ALI: S Felixom Nmechom (25/ozljeda) i Julianom Brandtom (29/odlazi ljeti), Kovač je na raspolaganju imao samo dva kreativna uma! Nadalje, napadački igrači poput Karima Adeyemija (24) i Serhoua Guirassyja (30) mjesecima su konstantno izvan forme. Govor tijela i radna etika? Nema šanse! Odakle, molim vas, treba doći bilo kakav održivi spektakl?"

"U takvim je okolnostima, Kovač (14 ligaških utakmica, 31 netaknuta mreža!) dvaput ostvario ekonomski bitan cilj kvalifikacija za Ligu prvaka. Ukratko: Izvukao je maksimum iz ove momčadi – ograničene u usporedbi s višegodišnjim prvacima Bayern Münchenom – i prethodno katastrofalno nespremne. Bez prave promjene igre! Štoviše, Kovač je stabilizirao klub svojim pristupom, uveo novu izvedbu i radnu etiku u BVB, okončao beskrajnu raspravu o mentalitetu, drastično smanjio stopu ozljeda, postigao drugi najveći broj ligaških golova (65), primio najmanje (31) i jednostavno promašio ili humoristično odbacio mnoge kritične probleme. Sve to vrijeme, dok su istovremeno ligaški rivali poput Leverkusena upali u dugotrajno razdoblje recesije."

Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

"Iz pouzdanog izvora znam da Kovač također želi implementirati atraktivniji BVB nogomet u budućnosti i ozbiljno izazvati Bayern München. Da Kovač želi integrirati više mladih talenata poput Inácioa, Alberta, Pratesa i Reggianija. Da je Kovač također otvoren za fleksibilnost sustava (ključna riječ: krilni igrači). Da se vječni Kovač ne štedi u svojim analizama i da je odlučan poboljšati prosječnu duljinu boravka u klubovima (trenutno 1,56 godina). U konačnici, naravno, njegov uspjeh ovisi o tome hoće li budući sastav momčadi biti pravi i hoće li se ljetni transferi (centralni bekovi, kreativni igrači, napadači) pokazati uspješnima: samo s igračima koji mijenjaju igru ​​mogu se stvoriti spektakularne utakmice, samo s marljivim radnicima mogu se postići dosljedni rezultati. Sve to zajedno omogućuje osvajanje naslova!"

"Book i Ricken također se moraju dokazati u BVB-u. Da bi to učinili, moraju dobiti priliku! Zajedno s Kovačem sada čine ključni trio. Mogući uvid u budućnost i signal kritičarima: impresivna pobjeda od 4-0 protiv Freiburga – s debijem u početnoj postavi vrhunskog talenta Samuelea Inacija. Također je važno znati da od dvostrukog prvaka Jürgena Kloppa (58) nije bilo trenera BVB-a koji je uživao takvu podršku cijelog klupskog vodstva kao Kovač", zaključuje su u tekstu.

Standings provided by Sofascore

