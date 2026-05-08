BILO JE EMOTIVNO /

Niko Kovač slavio protiv bivšeg kluba, legenda se oprostila od navijača

Niko Kovač slavio protiv bivšeg kluba, legenda se oprostila od navijača
Foto: Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia

Borussia je ostvarila 21. ovosezonsku pobjedu i došla do 70 bodova

8.5.2026.
23:18
Hina
Nogometaši dortmundske Borussije pobijedili su pred svojim navijačima bivši kljub Nike Kovača Eintracht Frankfurt s 3-2 i kolo prije kraja Bundeslige potvrdili su osvajanje naslova njemačkog doprvaka.

Glavni događaj večeri bili su oproštaji legendarnog Sebastiana Kehl, koji odlazi s pozicije sportskog direktora i Juliana Brandta koji je 306 puta nastupa za Žuto crne te Niklas Sülea koji odlazi u mirovinu.

Gosti su poveli u 2. minuti golom Uzuna. U 42. minuti je izjednačio Guirassy, a u prvoj minuti dodatka je Borussia povela golom Schlotterbecka. Inacio je u 72. minuti poveća prednost momčadi Nike Kovača, a konačnih 3-2 postavio je Burkardt u 87. minuti.

Borussia je ostvarila 21. ovosezonsku pobjedu i došla do 70 bodova. Prvak Bayern ima 83 boda i utakmicu manje. RB Leipzig je treći sa 62 boda i pobjedom protiv St. Paulija može osigurati plasman u Ligu prvaka.

O četvrtom njemačkom predstavniku u elitnom europskom natjecanju odlučit će Bayer Leverkusen, Stuttgart i Hoffenheim. Sve tri momčadi su na 58 bodova dva kola prije kraja. Stuttgart je u subotu domaćin Bayeru, a Hoffenheim će ugostiti Werder.

Slična je situacija i u bobi za ostanak u Bundesligi. Wolfsburg i St. Pauli imaju po 26 bodova, a zadnji je Heidenheim s 23.

Wolfsburg je domaćin Bayernu, St. Pauli gostuje u Leipzigu, a Heidenheim u Koelnu.

Borussia DortmundBundesligaEintracht Frankfurt
