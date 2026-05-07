Njemačka zvijezda okončala karijeru u 30. godini: 'Plako sam deset minuta'

Njemački stoper Niklas Süle objavio je kako na kraju sezone odlazi u mirovinu. Tridesetogodišnji stoper trenutno igra za Borussiju Dortmund, a ranije je igrao i za Bayern.

Strah od nove ozlijede

Süle je kroz mlađe kategorije prošao nekoliko klubova prije nego što se skrasio u Hoffenheimu, gdje je debitirao. Ondje se istaknuo kao jedan od najboljih njemačkih stopera pa je 2017. godine, u transferu vrijednom 20 milijuna eura, prešao u Bayern München. Ondje su mu počeli problemi s fizičkom spremom pa je 2022. prešao u Borussiju. Od tada je za crno-žute skupio 109 nastupa, a za mirovinu se odlučio nakon utakmice s Hoffenheimom.

Tada je Süle izašao iz igre u 42. minuti, a 195 centimetara visokom stoperu odmah je najgore prošlo kroz glavu.

"Ono što sam osjetio kada je naš klupski liječnik u svlačionici u Hoffenheimu napravio drawer test (test za otkrivanje mogućeg puknuća križnog ligamenta – op. ur.), pogledao fizioterapeuta i odmahnuo glavom, a fizioterapeut učinio isto jer ni on nije osjetio nikakav otpor – otišao sam pod tuš i plakao deset minuta. U tom trenutku stvarno sam pomislio: 'Puknuo je'. Kad sam sljedeći dan otišao na magnetsku rezonancu i dobio vijesti da ipak nije riječ o puknuću križnog ligamenta, bilo mi je tisuću posto jasno da je gotovo. Nisam mogao zamisliti ništa gore od toga da se ponovno veselim životu – neovisnosti, odlascima na odmor, provođenju vremena s djecom – a onda se opet moram suočiti sa svojim trećim puknućem križnog ligamenta,“ rekao je Süle u jednom podcastu, prenosi stranica Borussije.

Predivni trenutci

"Ono što sam doživio u svojoj prvoj godini, kada smo zamalo osvojili prvenstvo – večer u hotelu, hod prema stadionu. Ono što sam tada osjećao, osjetio sam samo još jednom prije toga, prije svoje prve profesionalne utakmice – nervozu, uzbuđenje. To je bio jedan od najintenzivnijih trenutaka koje sam ikada doživio, prije utakmice protiv Mainza. Ne znam hoću li ikada više u životu osjetiti nešto slično – s tolikim adrenalinom,“ rekao je Süle o dolasku u Dortmund prije nego što se prisjetio četiri godine u dresu crno-žutih.

"Kad se osvrnem na svoje četiri godine u Dortmundu, bilo je toliko trenutaka u kojima sam stvarno uživao. Šale u svlačionici, stadion – govorimo o 80.000 ljudi. Navijači su me uvijek srdačno prihvaćali. Jako će mi nedostajati to razdoblje. Koliko sam se ovdje osjećao kao kod kuće. Već prvog dana primijetio sam kakvi su ljudi u Dortmundu: otvoreni, srdačni, iskreni. Osjetio sam veliku povezanost s tim. Moja djeca ovdje idu u vrtić. Zaista nam je teško otići,“ zaključio je stoper Nike Kovača.

