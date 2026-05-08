Ante gigante je prava napast u La Ligi: Pogledajte novi gol fantastičnog Budimira

Ante Budimir nastavlja održavati fantastičnu formu. Zabio je hrvatski reprezentativac novi gol u španjolskom prvenstvu.

Osasuna igra u 35. kolu La Lige u gostima kod pretposljednjeg Levantea, a trenutni je rezultat 2:2.

Do vodstva je stigla Osasuna već u trećoj minuti zahvaljujući bizarnom autogolu. Jeremy Toljan pokušao je otkloniti opasnost nakon ubačaja, no loše je procijenio let lopte i poslao je u vlastitu mrežu. Toljan ima hrvatsko podrijetlo i u jednom trenutku je mogao birati igrati za našu reprezentaciju, ali je odabrao onu njemačku.

Već u 11. minuti Osasuna je imala 2:0, a strijelac je bio Ante Budimir. Hrvatski napadač povukao je kontru, ali nije uspio zabiti. Međutim, zadržao je loptu i nastavio se napad gostiju. Sjajno je s lijeve strane poslao loptu na drugu stativu Abel Bretones, a hrvatski reprezentativac tamo ju je dočekao i plasirao u mrežu. Gol OVDJE.

Domaćini su se vratili golovima Victora Garcije u razmaku dvije minute. Zabio je prvo u 35., a onda i u 37. minuti susreta.

Dodajmo i kako je gostima u 45. minuti isključen golman Herrera nakon izravnog crvenog kartona. Istrčao je na jednu loptu daleko od gola, a kada je vidio da je neće dohvatiti glavom igrao je rukom. Odmah je i sam znao što slijedi i mirno je krenuo izlaziti s terena. Situacija OVDJE.

