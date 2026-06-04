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'ZAHTJEVNO JE' /

Državni tajnik otkrio detalje 'grickanja' Vjesnika: 'Do kraja vikenda planiramo doći do sedme etaže'

O radovima i novoj regulaciji prometa razgovarali smo s državnim tajnikom u Ministarstvu graditeljstva Tončijem Glavinićem

4.6.2026.
21:41
Kristina Čirjak
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Na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji zbog rušenja Vjesnika od jutros nova regulacija prometa. Radovi na sjevernoj strani nebodera u punom su jeku. Uklanjanje se nastavlja takozvanom metodom grickanja. 

O radovima na Vjesniku i novoj regulaciji prometa u emisiji RTL Danas razgovarali smo s državnim tajnikom u Ministarstvu graditeljstva Tončijem Glavinićem.

Kako je prošao današnji dan?

Današnji dan smo zapravo nastavili ono što smo pokrenuli u utorak, a to je takozvana metoda grickanja koja je u utorak najprije krenula s jugoistočne strane. Nakon toga se jutros bager prebacio na sjevernu stranu, u prvom redu na sjeverozapadni dio. Zadatak je, naravno, do nedjelje ukloniti što više toga sa sjeverne strane, s obzirom na to da je od jutros od 6 sati zatvoren promet u podvožnjaku na Slavonskoj aveniji. Tako će ostati do nedjelje navečer.

Koliko je još posla pred ovim strojem koji je stigao iz Nizozemske?

Što se tiče ovih dana i vikenda koji je pred nama, plan je, naravno, ukloniti što više toga sa sjeverne strane od konzole i ići prema unutrašnjosti, odnosno prema jugu. Vjerujem da ćemo do kraja vikenda doći negdje do sedme etaže. Sveukupno bi radovi trebali biti završeni negdje sredinom srpnja.

Koliko je zahtjevna ova faza radova?

Zahtjevna je. Isto tako bih rekao da je bila zahtjevna i faza radova koja se odnosila na strojno rezanje, odnosno uklanjanje 15. i 16. tehničke etaže dijamantnim rezom i otvorenim plamenom. Naravno, u ovom trenutku najzahtjevnija je upravo ova metoda takozvanog grickanja sa sjeverne strane zbog prometa koji se odvija u blizini podvožnjaka. Tako da nam je zadatak ukloniti što više toga sa sjeverne strane kako bi se smanjila opasnost zbog neposredne blizine podvožnjaka.

Možete li garantirati da će planirani radovi biti gotovi do nedjelje i da će promet biti otvoren u nedjelju navečer?

Ja vjerujem da hoće, s obzirom na intenzitet rada od utorka, kada je ujutro krenuo bager s rukom od 52 metra. Prema onome što je napravljeno u utorak, srijedu i danas, vjerujem da ćemo do nedjelje navečer realizirati ono što je planirano – a to je doći negdje do sedme etaže i ukloniti što više toga sa sjeverne prema južnoj strani.

VjesnikRegulacija PrometaZagreb
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