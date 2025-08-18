Finalisti su pod dojmom: 'Ignoriraju nas i ne žele komunicirati'
'Nadam se da neće biti potencijalna arena'
Finalisti su pod dojmom zbog povratnika na imanje. "Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama", otkrio je jedan od finalista. Neki su i razočarani novom situacijom. "Što si umišljaju, tko su", dodala je kandidatkinja.
Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. "Zanima me što će se odigrati i kako", otkrio je jedan od kandidata.
Novo jutro na 'Farmi' donijelo je igru finalistima, svanuo je dan za farmerske igre. "Nadam se da neće biti potencijalna arena", otkrio je kandidat.
Što čeka finaliste, a kako razmišljaju povratnici, doznajte na platformi Voyo od ponoći! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.
POGLEDAJTE VIDEO: Dok napetosti rastu farmeri su sve nesigurniji, a Marinko pritom uživa u hladetini