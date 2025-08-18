Finalisti su pod dojmom: 'Ignoriraju nas i ne žele komunicirati'

Finalisti su pod dojmom zbog povratnika na imanje. "Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama", otkrio je jedan od finalista. Neki su i razočarani novom situacijom. "Što si umišljaju, tko su", dodala je kandidatkinja.

Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. "Zanima me što će se odigrati i kako", otkrio je jedan od kandidata.

Foto: Rtl

Novo jutro na 'Farmi' donijelo je igru finalistima, svanuo je dan za farmerske igre. "Nadam se da neće biti potencijalna arena", otkrio je kandidat.

Što čeka finaliste, a kako razmišljaju povratnici, doznajte na platformi Voyo od ponoći! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

