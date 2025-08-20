'Sad pucam, letim, gazim': Bliži se veliki dan, napetost je sve veća

Kandidati 'Farme' pod dojmom su najnovijih događanja na imanju. "Baš dobra fora", otkrio je jedan od kandidata. "Preobrat, što je ono bilo", dodala je jedna od kandidatkinja 'Farme'. "Šokirani smo, ali igra je zanimljiva", zaključeno je. Događanja su turbulentna i sve je neizvjesnije jer se bliži kraj. Jedan se kandidat prometnuo kao favorit za pobjedu, cijelo imanje bruji o njemu, no hoće li na kraju zaista završiti tako?

"Mislim da sam spremniji od njega", ocijenio je jedan od kandidata svoju spremnost za posljednji obračun. Svi su umorni, no jedna kandidatkinja puca od energije. Neke se odluke donose sve brže i lakše, no vlada velika trema. "On se jedva može i ustati", ocijenjeno je stanje jednog od kandidata.

Foto: Rtl

Dogodila su se i neka razočarenja, no povratka nema. "Ostavljam dušu ovdje", rečeno je. "Ubilo me to", zaključio je jedan od kandidata o događajima na 'Farmi'. "Sad pucam, letim, gazim", zaključila je, pak, kandidatkinja. "Puno truda, žulja i alata je prošlo kroz moje ruke", zaključeno je.

Što čeka finaliste - doznajte na platformi Voyo od ponoći! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

