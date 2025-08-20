Kome se sreća osmjehnula? Jedan finalist sve iznenadio: 'Odabrat ću si lakši put'

Povratnici su dobili vrlo važan zadatak koji će zasigurno promijeniti daljnji tijek natjecanja i utjecati na sudbinu finalista. A iako je u pismu stajalo da su njihove odluke strogo povjerljive, nije trebalo dugo da informacije procure i dođu do finalista.

Tko cinka? – pitao se dio povratnika, a jedan njihov član sam se javio i priznao što je učinio.

"Ne možeš nikome vjerovati... Zašto to radite?", zamjerili su povratnici cinkarošu.

Foto: Rtl

A među finalistima vlada blaga nervoza. No jedan od njih malo je mirniji nego ostali jer pronašao je nešto što mu može uvelike koristiti u idućem dvoboju. O misterioznom predmetu mora šutjeti i čuvati ga samo za sebe.

Ipak, jedan je njegov kolega uspio iz njega izvući dragocjene informacije i iako se zakleo da nova saznanja neće podijeliti ni s kim od ostalih finalista, no može li se u ovoj fazi natjecanja, kad se svi bore za sebe, ikome vjerovati?

Fokus na finalu

Čini se da su svi zaboravili na odrađivanje napornog tjednog zadatka jer fokus je svima na finalu. Ipak dvojica kandidata neočekivano su zasukala rukave i bacila se na posao, otkrivši svoju motivaciju: "Radit ćemo radi Marinka i sebe, a ne radi njih."

Dio finalista odvojio se nasamo s povratnicima, pokušavši izvući bilo kakvu korisnu informaciju o tome koji je zapravo njihova odluka i kako napreduju. Ipak, zaključili su jedno – što god bude, u finalnim borbama nema odustajanja, a svatko će pokazati da baš on zaslužuje pobjedu!

Foto: Rtl

Vođa povratnika sazvao je sijelo jer stiglo je vrijeme za njihovu važnu odluku koja se tiče finalista, a neodlučnost i svađe su ponovno obilježila njihov sastanak. Finalisti su strepili čekajući rezultate koji su, čini se – napokon tu.

I kad su svi mislili da je muka konačno gotova, jedan će finalist iznenaditi neočekivanim potezom i najaviti veliki preokret!

"Odabrat ću si lakši put do superfinala", poručit će i ostaviti sve u šoku.

O čemu je riječ, provjerite na platformi Voyo!

"Farmu" možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

