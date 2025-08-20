Antonija i Ivica vraćaju se u 'Život na vagi', ali vaga će odlučiti hoće li ostati u devetoj sezoni!

Nakon što su u osmoj sezoni 'Života na vagi' izazvali veliko zanimanje javnosti i sami proživjeli dosad najteže trenutke u borbi s kilogramima, Antonija i Ivica ponovno ulaze u show - ali ovaj put s posebnim uvjetom. Njihov je zadatak jasan: prema pravilima showa, na prvom vaganju devete sezone ne smiju imati više od dva kilograma razlike u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone; Antonija 214,2, a Ivica 189,8 kilograma!

Ivica je na prvom vaganju prošle sezone imao rekordnih 244,3 kilograma, no već je tada pokazao odlučnost.

"Moj je najveći talent zafrkancija na vlastiti račun", kaže kroz osmijeh, ali odmah priznaje da je njegova najveća borba ozbiljna - zdravlje i život s obitelji. Njegov san ostaje isti: ponovno odjenuti svoje vjenčano odijelo i dokazati da ga kilogrami više neće sputavati u želji da bude otac i suprug kakav želi.

"Moja djeca su moj najveći motiv. Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško", ističe 41-godišnjak.

Foto: Rtl

Antonija iz Stobreča prošle je sezone sa 214,2 kilograma postala najteža kandidatkinja u povijesti showa.

"Želim skinuti teret ne samo s tijela nego i s uma i srca", kaže 29-godišnjakinja, koja priznaje da joj je osma sezona pokazala koliko zapravo može kad se usudi krenuti.

Foto: Rtl

Njezine želje ostaju iste - putovati, isprobati sportove, odijevati se kako želi i osjećati se kao i druge mlade žene.

"Kilogrami su do sada određivali moj život, ali sada ja želim preuzeti kontrolu. Moj je cilj naučiti voljeti sebe, izgraditi samopouzdanje i dokazati da mogu više nego što mislim."

Za Antoniju i Ivicu deveta sezona neće biti repriza prošle - bit će nova prilika, ali i najveća odgovornost do sada. Njihova poruka je jasna: put je težak, ali vrijedi svake kapljice znoja i svakog koraka prema zdravijem i sretnijem životu.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

