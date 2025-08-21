Finale je blizu, a novo glasanje neke će ostaviti bez teksta: 'Vidi se da uopće nema kontrolu nad situacijom'
Neki od kandidata su u velikoj panici
Osmero kandidata ostalo je na imanju i čekaju ih najuzbudljiviji dani u borbi za glavnu nagradu.
Izbora za glasanje sve je manje pa i pripadnost klanu sve manje vrijedi. Nikolina Pišek stiže na imanje jer kandidati trebaju donijeti čak dvije važne odluke.
Dvjema osobama računi će se itekako pomrsiti, no kako će reagirati?
„Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem“, smijat će se jedna kandidatkinja.
Vjetar u leđa natjecateljima će dodatno dati emotivne poruke i posjeti njihovih najbližih, a ovaj put najviše će se razveseliti dvije dame.
Tjedni zadatak muči kandidate, no rijetki planiraju nešto poduzeti po tom pitanju...
Tko je nominiran, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Farme', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.
