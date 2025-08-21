Slijedi superfinale Farme: Tko će odnijeti pobjedu?

U posljednjoj epizodi emocije su na vrhuncu! Superfinalisti i kandidati dijele svoja razmišljanja o showu i stvaraju posljednje zajedničke uspomene.

Nervoza pred finalnu borbu raste, a superfinalisti se stresa pokušavaju riješiti na različite načine. Oproštaj od mentora Marinka donosi dirljive trenutke, no tjedni zadatak i dalje mora biti ocijenjen, a Marinko poručuje kako će biti strog i pravedan do samog kraja.

Superfinalisti se prisjećaju svog puta na Farmi, a sve emocije kulminirat će velikim završnim izazovom u areni!

Kome će otići laskava titula i 50.000 eura, pokazat će posljednja epizoda "Farme", iza ponoći dostupna na platformi Voyo! "Farmu" možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok napetosti rastu farmeri su sve nesigurniji, a Marinko pritom uživa u hladetini