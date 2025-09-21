Sprovod Charlieja Kirka u nedjelju označit će prijelomni trenutak za konzervativni pokret na razini baze, koji je osnovao još kao tinejdžer i kojeg je nastojao unaprijediti ranije ovog mjeseca, kada ga je napadač upucao i ubio, piše CNN.

Za Kirkove pristaše dani nakon atentata obilježeni su dubokom tugom, ali i bijesom prema snagama za koje vjeruju da su pridonijele njegovom ubojstvu.

Foto: Profimedia

Njegova smrt u dobi od 31 godine galvanizirala je njegove sljedbenike da nastave jačati njegov konzervativni svjetonazor i kršćansku vjeru.

Bijes prema protivnicima

No politički čelnici i neki od najistaknutijih Kirkovih saveznika svoj su bijes pretočili i u obračun s protivnicima koje optužuju da su poticali političko nasilje ili omalovažavali čovjeka kojeg su smatrali vođom jedne generacije. Takva reakcija nakon ubojstva potaknula je strahove od državne represije protiv neistomišljenika, što je sve zajedno stvorilo vrlo napetu situaciju u zemlji.

Očekuje se da će se tisuće ljudi okupiti kako bi čuli govore Donalda Trumpa i niza konzervativnih uglednika, uključujući najviše dužnosnike administracije i Kirkovu suprugu Eriku, koja će se prvi put obratiti javnosti kao nova direktorica organizacije koju je Kirk osnovao, Turning Point USA.

Trump u središtu pažnje

Trump je u središtu pažnje gotovo od trenutka kada je Kirk upucan na sveučilišnom kampusu u Utahu. Upravo je Trump prvi objavio da je Kirk ranjen, a zatim i da je preminuo. On je u intervjuu za Fox News objavio i da je uhićen osumnjičenik za ubojstvo. Trump će ujedno biti i posljednji govornik na nedjeljnom događaju.

Njegovi suradnici kažu da je Trump osobno uključen u pisanje govora, u kojem će se prisjetiti prijatelja i njegovog utjecaja na konzervativni pokret. Očekuje se da će govor biti osobniji nego što je to uobičajeno za predsjedničke nastupe, iako je Trump poznat po skretanju sa zadane teme.

Foto: Profimedia

Trump je Kirka opisivao kao bliskog prijatelja i ključnog čimbenika u svojim izbornim pobjedama i oblikovanju svoje administracije. No, nije učinio mnogo da spusti političke tenzije, već je nastavio optuživati "radikale s ljevice" da su stvorili atmosferu nasilja koja je, prema njemu, dovela do Kirkove smrti.

Izvor blizak Kirku rekao je da nije bilo dogovora oko Trumpove objave, no da su obitelj i suradnici bili zahvalni predsjedniku što je preuzeo inicijativu u trenutku kada su bili potpuno shrvan.

„Svi su bili previše preplavljeni i očajni, činilo se nemogućim priopćiti što se dogodilo“, rekao je jedan izvor, naglašavajući da je Kirk bio toliko poznat da je bilo teško prenijeti vijest na primjeren način. „Trump nam je učinio uslugu. Charlie je iskreno volio predsjednika Trumpa. Bilo je ispravno da to on objavi.“

Trump je nazvao Kirkovu suprugu dok je još bila u bolnici kako bi izrazio sućut, pri čemu je, prema izvorima, bio vrlo emotivan. Nedugo nakon toga počele su pripreme za Trumpov dolazak na sprovod u Arizonu.

„Zamolili su me da dođem“, rekao je Trump prošlog tjedna u Bijeloj kući. „Mislim da je to moja obaveza.“

Događaj će se održati na stadionu State Farm u Glendaleu u Arizoni, koji može primiti više od 70.000 ljudi, a očekuje se da će pružiti uvid u osjećaje koji dominiraju Kirkovim krugom nakon njegovog ubojstva.

Osobna refleksija i politički utjecaj

Uz Trumpa, među govornicima će biti potpredsjednik JD Vance, šefica kabineta Susie Wiles, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth i ministar zdravstva Robert F. Kennedy. Bijela kuća šalje čak dva zrakoplova puna osoblja u Arizonu, što pokazuje koliko je Kirk bio povezan s Trumpovim krugom. Govori neće biti unaprijed pregledani.

Foto: Profimedia

Mnogi bliski Kirkovi suradnici javno su tugovali na društvenim mrežama — neki uplakani, drugi puni bijesa, a treći tražeći da se kazni više od samog počinitelja.

„U***li su mi prijatelja“, rekao je jedan Kirkov prijatelj za CNN. „Želimo pravdu.“

Prema izvorima, sati nakon njegove smrti bili su kaotični. Kirkova supruga i najbliži suradnici odmah su odletjeli u Utah nakon što su čuli vijest o pucnjavi. Glavna briga bila je osigurati da Erika Kirk što prije stigne i dobije informacije.

„Izgubio je toliko krvi, ali mislili smo da postoji šansa“, rekao je jedan izvor.

Na kraju su liječnici rekli da nije bilo načina da ga spase od trenutka kada je metak pogodio, dodao je isti izvor. O smrti su obaviješteni dužnosnici Bijele kuće i Ministarstva pravosuđa, od kojih su mnogi bili Kirkovi bliski prijatelji.

Erika Kirk preuzima vodstvo

U svom prvom javnom obraćanju nakon tragedije, Erika Kirk je pozvala na akciju:

„Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi… Krikovi ove udovice odjekivat će svijetom poput ratnog pokliča“, rekla je, obećavši da će njegovu misiju učiniti jačom i većom. „Napravit ću od Turning Point USA najveću stvar koju je ova nacija ikada vidjela. Obećavam.“

Neki konzervativci vide dolazak Erike Kirk na čelo Turning Pointa kao priliku da privuku mlade žene u pokret na isti način na koji je njezin pokojni suprug pridobio mlade muškarce za Trumpa i konzervativne ideje.

Organizacija tvrdi da je nakon Kirkove smrti već zabilježila ogroman rast interesa – više od 62.000 učenika i studenata zatražilo je osnivanje novih ogranaka ili uključivanje u postojeće grupe.

U jeku tog interesa, konzervativni čelnici pokrenuli su kampanju protiv onih za koje tvrde da su slavili Kirkovu smrt, ističući njihove objave na društvenim mrežama, kontaktirajući njihove poslodavce i objavljujući njihove osobne podatke.

Mnogi istaknuti demokrati osudili su političko nasilje i izrazili sućut zbog Kirkove smrti, iako su pritom podsjetili i na neke njegove zapaljive stavove o oružju, rasi i spolu.

