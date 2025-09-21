Drama uoči komemoracije za Kirka: Uhićen naoružani muškarac, kod njega našli pištolj i nož

Muškarac (42) uhićen je nakon što se lažno predstavljao kao policajac i unio oružje na stadion gdje se u nedjelju održava komemoracija za ubijenog desničarskog aktivista i influencera Charlieja Kirka, potvrdio je Odjel za javnu sigurnost Arizone.

Joshua Runkles uhićen je na stadionu State Farm u Glendaleu u Arizoni gdje se "sumnjivo ponašao", dodaju iz policije. Američka Tajna služba potvrdila je da u suradnji s policijom istražuje "osobu koja je primjećena kako pokazuje sumnjivo ponašanje".

Navodno je kod sebe nosio nož, pištolj i istekle policijske akreditacije, prema pisanju NY Posta.

Glasnogovornik Tajne službe rekao je za ABC News da su osumnjičenom prišli agenti Tajne službe i da im je on kazao da je naoružan pripadnik policije.

Pušten uz jamčevinu

Vlasti su utvrdile da nije policajac, kako se predstavljao, te je smješten u zatvor okruga Maricopa.

"U tijeku je istraga koja će utvrditi njegove namjere i dolazak na stadion. Runkles je u međuvremenu pušten uz jamčevinu", objavila je policija Arizone.

U međuvremenu se oglasio glasnogovornik Turning Pointa, organizacije u sklopu koje je djelovao sam Kirk, kazavši da je uhićeni "radio sigurnosnu provjeru za poznatog gosta koji planira doći na komemoraciju".

"Ne vjerujemo da je pokušavao nešto zlonamjerno, međutim prethodna provjera nije provedena u koordinaciji sa sigurnosnim timom Turning Pointa ili američkog Tajnom službom", naveo je glasnogovornik Andrew Kolvet na X-u.

Savezni izvor otkrio je za Fox News da je osumnjičenik "bivši zamjenik šerifa iz Idaha". "Provjeravaju njegovu prošlost i pokušavaju utvrditi što je tamo radio", dodao je izvor.

Komemoracija desničarskog aktivista će prema procjenama okupiti više od 100.000 ljudi, uključujući VIP goste poput američkog predsjednika Donada Trumpa i potpredsjednika J.D. Vancea.

Trump stiže na komemoraciju

Dužnosnik američkog Ministarstva domovinske sigurnosti kazao je da je komemoracija označena kao "poseban događaj razine 1".Očekuju se jake mjere sigurnosti, sa sličnom razinom prisutnost saveznih policijskih snaga kao na velikom sportskom događaju Super Bowl ili nekom drugom događaju visokog profila.

Tridesetjednogodišnji ultrakonzervativni influencer blizak Trumpu Kirk ubijen je 10. rujna hicem u vrat dok je moderirao debatu na sveučilišnom kampusu u Utahu. U njega je, prema optužnici, pucao 22-godišnji Tyler Robinson jer mu je bilo dosta "Kirkove mržnje", a sada mu prijeti smrtna kazna.

Kirkovo ubojstvo pokrenulo je žestoke rasprave o političkom nasilju i slobodi govora u eri dubokih podjela. Američki predsjednik, njegov potpredsjednik, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti u nedjelju navečer po srednjoeuropskom vremenu.

Njegova udovica Erika Kirk, koja preuzima vodstvo njegove omladinske organizacije Turning Point USA, također će se obratiti publici na stadionu State Farm u Glendaleu, koji ima kapacitet od 63.000 mjesta, s mogućnošću proširenja na više od 73.000.

"Imat ćemo dva aviona puna osoblja Bijele kuće, što pokazuje koliko je ljudi na najvišim razinama naše vlade dotaknuo Charlie Kirk“, naglasila je u subotu glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

