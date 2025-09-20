Od 20. rujna do 5. listopada na „Terezinoj livadi“ (Theresienwiese) u Münchenu održava se 190. Oktoberfest. Tijekom sljedeća dva i pol tjedna, očekuje se između šest i sedam milijuna posjetitelja. Većina će doći iz Njemačke, ponajprije Bavarske, piše Deutsche Welle.

Foto: Profimedia

Najveći broj gostiju iz inozemstva dolazi iz SAD-a, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Poljske, Francuske, Švicarske, Španjolske, Nizozemske, a posljednjih godina i iz Indije.

Rekord: krigla piva za 15 eura

Vjerojatno najvažnije pitanje svake godine glasi: koliko košta pivo? Za razliku od prošle godine, kada je „Maß" (litar piva u krigli) stajao blizu 15 eura, cijene su sada uglavnom iznad 15 eura. Najskuplje pivo je u „Münchner Stubn" – 15,80 eura. Samo nekoliko objekata nudi kriglu od litre za manje od 15 eura.

Foto: Profimedia

Iako je bavarska prijestolnica München organizator Oktoberfesta, cijene pića dogovaraju ugostitelji. Da cijene ne bi prešle granice normale, grad pomno prati njihov razvoj. Bez obzira koliko je pivo skupo – svake godine se popije oko 7 milijuna krigli piva.

Kuknjave oko cijene piva su ionako pretjerane ako se uzme u obzir da svaka berlinska gostionica u ambijentu koji je turistima znatno manje atraktivan od onog na Oktoberfestu u međuvremenu pola litre piva naplaćuje oko 5,50 eura.

Brojni posjetitelji Oktoberfesta uvijek iznova pokušavaju iznijeti prazne krigle piva kao suvenir, ali ih u tome sprječavaju redari: 2024. na izlazima je oduzeto 98.000 krigli, a u ranijim godinama znatno više.

Festivalski šatori s programima za svakoga

Na Oktoberfestu je postavljeno 14 velikih festivalskih šatora i 21 mali šator. Veliki mogu primiti u prosjeku 6.000 ljudi, manji šatori primaju do 3.000.

Foto: Profimedia

Na manifestaciji „Oide Wiesn“ na raspolaganju su još tri dodatna šatora.

„Oide Wiesn“ poseban je prostor na Terezinoj livadi, gdje je sve u tradicionalnom stilu. U tri festivalska šatora sviraju klasični limeni orkestri, a i vožnje u zabavnom parku također su klasične – ovdje je sve malo mirnije.

Kako bi se sačuvao karakter ovog malog dijela Oktoberfesta, ulaz stoji četiri eura. Inače je ulaz na Oktoberfest besplatan.

Do Terezine livade jednostavno je doći, najbolje u dirndlu ili kožnim hlačama, i zabava može početi. U velike festivalske šatore može se ući samo ako nisu pretrpani.

Foto: Profimedia

Mjesto za stolom zato treba unaprijed rezervirati, na internetskim stranicama festivalskih šatora. Program u šatorima je raznolik – od tradicionalnog bavarskog do velike šlager-zabave. U većini šatora bendovi uživo sviraju, od najnovijih festivalskih hitova do rock klasika.

Koliko će se pojesti?

Gastronomija na Oktoberfestu prati društveni trend s organskom hranom i regionalnim proizvodima. Tako se na sve više jelovnika nalaze vegetarijanska i čak veganska jela, kao što su juha od batata ili afričkog graha, bio-slanutak ili gulaš od jackfruita.

Međutim, najprodavanija jela ostaju klasična mesna jela. Prošle godine pojedeno je 125 volova i 70.000 svinjskih koljenica.

Apsolutni favorit je „Hendl“ (pečeno pile) – svake godine pojede se oko 500.000 komada.

Što je sve među izgubljenim stvarima?

Svake godine prikupi se između 3.500 i 4.500 izgubljenih predmeta. Najčešće su to novčanici, mobilni telefoni, jakne, ključevi i naočale.

Foto: Profimedia

Često se zaboravljaju i torbe, ruksaci i kišobrani – ali ima i vrlo neobičnih stvari: 2024. pronađeno je 16 kožnih hlača, lisice za ruke od lakog metala, štitnici za zube i nekoliko pari ženskih cipela.

Redovito se pronalaze i slušni aparati i proteze, a navodno su se posljednjih godina u uredu za izgubljene stvari pojavili živi skakavac, sličan listu, od osam centimetara, pas i vikinška kaciga.

Funkcionalan sigurnosni koncept

Sigurnost je kod ovako velikih manifestacija najviši prioritet, i zato Oktoberfest svake godine radi na poboljšanju sigurnosnog koncepta. To cijeni i javnost.

Svi, bilo da su vatrogasci, policija, bolničari ili osiguranje, hvale smirenost posjetitelja. Kontrole na ulazima prihvaćaju se bez problema. Mnogi se zahvaljuju jer se osjećaju sigurno na festivalu.

Prema podacima minhenske policije, broj kaznenih djela 2024. pao je za 25 posto, a smanjeni su i slučajevi pretjeranog opijanja među mladima. To se pripisuje učinkovitom preventivnom radu na i oko Oktoberfesta. Hitna pomoć 2024. zabilježila je smanjenje intervencija za 29 posto.

Do 2028. klimatski neutralan

Još 2024. Oktoberfest se snažno založio za veću zaštitu okoliša i klime, kao i za održivost. Od 2023. Oktoberfest se u potpunosti napaja zelenom električnom energijom. Osim toga, na mnogim mjestima voda iz strojeva za pranje pivskih krigli ponovno se koristi u nužnicima.

Sustav reciklaže postaje sve promišljeniji, posuđe za jednokratnu upotrebu od plastike svedeno je na minimum, a regionalni organski proizvodi imaju prednost. Grad je uveo sustav eko-bodova za vlasnike štandova i radi na cilju da do 2028. Oktoberfest postane klimatski neutralna manifestacija.

