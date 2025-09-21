Na pragu smo revolucije, Musk je upravo potrošio 17 milijardi dolara: 'Ovo će biti prekretnica!'

Iako je Starlink vodeća svjetska kompanija kada je satelitski internet u pitanju s oko 7500 aktivnih satelita u orbiti Zemlje i planovima za čak i do 30.000 satelita do 2035. godine, kompanija sada mijenja svoju strategiju.

Naime, Starlink je nedavno napravio ogroman korak naprijed u svojoj strategiji širenja komunikacijske mreže kupnjom spektra frekvencija za telekomunikacije od 50 megaherca od kompanije EchoStar za čak 17 milijardi dolara, što iznosi oko 340 milijuna dolara po megahercu.

Ova transakcija predstavlja ključni trenutak u razvoju satelitske komunikacije, jer Starlink po prvi put ulazi u niskofrekventne opsege koje koriste mobilni telefoni, najčešće između 1.7 i 1.9 gigaherca. Do sada je Starlink raspolagao sa spektrom u rangu 7 gigaherca, kao i u znatno višim frekvencijama, između 12 i 29 gigaherca, poznatim kao Ku i Ka satelitski opsezi. Oni spadaju u tzv. 'milimetarski valni spektar', i imaju vrlo ograničenu mogućnost prodiranja kroz prepreke poput automobila ili zidova, pa čak i kroz staklo, zbog čega zahtijevaju gotovo savršenu liniju vidljivosti ka satelitu, bez ikakvog ometanja, da bi signal bio stabilan.

Ogroman napredak

Novi, nižefrekventni opsezi frekvencija imaju daleko bolju sposobnost prolaska kroz prepreke i upravo zato se i koriste za mobilnu telefoniju, jer omogućavaju stabilniju vezu i u zatvorenim i u otvorenim okruženjima. Spektar frekvencija koji je Starlink preuzeo ranije je bio u vlasništvu kompanije Boost Mobile, ali nikada nije bio korišten, a sad će ga veliki američki mobilni operateri poput T-Mobilea, Verizona i AT&T-a koristiti zajedno sa Starlink satelitskom infrastrukturom kako bi proširili domet i pouzdanost svojih mreža.

Ovim potezom korisnici bi mogli imati mobilni signal i u najudaljenijim područjima, poput planina, dolina ili izoliranih krovova, gdje do sada klasične bazne stanice nisu mogle pružiti stabilnu vezu, što predstavlja ogroman napredak za stanovnike ruralnih i zabačenih regija.

Svi suvremeni mobiteli, bilo da su iPhone ili Android modeli, već imaju ugrađenu podršku za rad u frekvencijskom opsegu od 1.7 do 1.9 gigaherca, što znači da korisnicima neće biti potrebna nikakva dodatna oprema, niti novi uređaji da bi koristili satelitske usluge, već će biti dovoljno koristiti posebnu SIM karticu koja će omogućiti pristup Starlink satelitskoj mreži.

Svaki mobitel može postati satelitski

Na ovaj način, običan mobitel može postati i satelitski mobitel, čime se prvi put u povijesti otvara mogućnost masovne i dostupne satelitske komunikacije za sve ljude, bez obzira na to gdje se nalaze.

Ova akvizicija mogla bi biti prekretnica koja ne samo da povećava pokrivenost i pouzdanost signala, već i mijenja način na koji ljudi doživljavaju povezanost, jer će komunikacija preko satelita postati jednako jednostavna i uobičajena kao i preko klasične mobilne mreže, čime Starlink dodatno učvršćuje svoju poziciju kao pionir u globalnom telekomunikacijskom pejzažu.

