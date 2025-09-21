ZLOČIN U SUSJEDSTVU /

Upucan ispred restorana u gluho doba noći za 'opomenu', policija pokrenula akciju 'Vihor'

Foto: Shutterstock/ilustracija

Pucnjava se dogodila oko tri sata kada je mladić pogođen u nogu

21.9.2025.
9:48
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
U pucnjavi ispred jednog beogradskog restorana u noći na nedjelju ranjen je mladić. Neslužbeno se nagađa da bi to mogla biti "opomena", prenosi Telegraf. 

Pucnjava se dogodila oko tri sata kada je mladić pogođen u nogu. 

Službeni motivi zločina se još uvijek ne znaju. 

Hitna i policija stigle su na mjesto događaja te je pokrenuta akcija "Vihor 3", koja je obustavljena nakon nekoliko sati.

Traje istraga koja bi trebala otkriti više detalja. 

PucnjavaSrbijaBeograd
