Upucan ispred restorana u gluho doba noći za 'opomenu', policija pokrenula akciju 'Vihor'

U pucnjavi ispred jednog beogradskog restorana u noći na nedjelju ranjen je mladić. Neslužbeno se nagađa da bi to mogla biti "opomena", prenosi Telegraf.

Pucnjava se dogodila oko tri sata kada je mladić pogođen u nogu.

Službeni motivi zločina se još uvijek ne znaju.

Hitna i policija stigle su na mjesto događaja te je pokrenuta akcija "Vihor 3", koja je obustavljena nakon nekoliko sati.

Traje istraga koja bi trebala otkriti više detalja.

