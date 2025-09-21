VELIKA BUKTINJA /

Ogroman šumski požar zahvatio popularno turističko odmaralište: Vatra guta sve, turisti evakuirani

Ogroman šumski požar zahvatio popularno turističko odmaralište: Vatra guta sve, turisti evakuirani
Foto: Profimedia

U gašenju sudjeluje 14 zrakoplova, 20 helikoptera i više od 800 vatrogasaca

21.9.2025.
12:20
Dunja Stanković
Profimedia
Katastrofalni požar s kojim se bori 800 turskih vatrogasaca hara šumovitim područjem u okrugu Alanya u Antaliji.

Požar je izbio u subotu navečer u četvrti Kundu u blizini Antalije, gdje su smješteni popularni turistički hoteli. 

Buktinja se zbog jakog vjetra proširila na provincije Mugla i Aydin, a zahvatila je i turističko odmaralište u blizini rijeke u gradu Beleku, prenosi The Sun, koji citira lokalne medije. Pojavila se snimka trenutka kada je požar zahvatio turističko odredište i prisilio turiste na evakuaciju. 

U gašenju sudjeluje 14 zrakoplova, 20 helikoptera i više od 800 vatrogasaca, izvijestio je Akmu news. Sudeći po lokalnim izvještajima, vatra je zaprijetila i staklenicima jagoda te se kreće prema mediteranskoj obali. 

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia

Oštećeno je nekoliko kuća u naselju Ali Afendi, dok je stanovništvo prisiljeno na evakuaciju. Iako se činilo da je požar pod kontrolom, vjetar ga je jutros opet rasplamsao te se vatra proširila na nekoliko naselja. 

U području Muğla evakuirano je 218 kuća, dok je gotovo 600 ljudi moralo pronaći privremeni smještaj. U Antaliji šest osoba je hospitalizirano zbog udisanja dima, prema objavi Halk Meclisi.

POGLEDAJTE VIDEO: Crnogorci u vatrenom obruču! Hrvatska im poslala kanadere: 'Ponosna na svoju zemlju!

PožarTurskaVatrogasci
