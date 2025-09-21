Ogroman šumski požar zahvatio popularno turističko odmaralište: Vatra guta sve, turisti evakuirani
U gašenju sudjeluje 14 zrakoplova, 20 helikoptera i više od 800 vatrogasaca
Katastrofalni požar s kojim se bori 800 turskih vatrogasaca hara šumovitim područjem u okrugu Alanya u Antaliji.
Požar je izbio u subotu navečer u četvrti Kundu u blizini Antalije, gdje su smješteni popularni turistički hoteli.
Buktinja se zbog jakog vjetra proširila na provincije Mugla i Aydin, a zahvatila je i turističko odmaralište u blizini rijeke u gradu Beleku, prenosi The Sun, koji citira lokalne medije. Pojavila se snimka trenutka kada je požar zahvatio turističko odredište i prisilio turiste na evakuaciju.
U gašenju sudjeluje 14 zrakoplova, 20 helikoptera i više od 800 vatrogasaca, izvijestio je Akmu news. Sudeći po lokalnim izvještajima, vatra je zaprijetila i staklenicima jagoda te se kreće prema mediteranskoj obali.
Oštećeno je nekoliko kuća u naselju Ali Afendi, dok je stanovništvo prisiljeno na evakuaciju. Iako se činilo da je požar pod kontrolom, vjetar ga je jutros opet rasplamsao te se vatra proširila na nekoliko naselja.
U području Muğla evakuirano je 218 kuća, dok je gotovo 600 ljudi moralo pronaći privremeni smještaj. U Antaliji šest osoba je hospitalizirano zbog udisanja dima, prema objavi Halk Meclisi.
