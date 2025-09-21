Ogroman šumski požar zahvatio popularno turističko odmaralište: Vatra guta sve, turisti evakuirani

Katastrofalni požar s kojim se bori 800 turskih vatrogasaca hara šumovitim područjem u okrugu Alanya u Antaliji.

Požar je izbio u subotu navečer u četvrti Kundu u blizini Antalije, gdje su smješteni popularni turistički hoteli.

📢 Antalya, Aydın ve Muğla'da kırmızı alarm

Antalya, Aydın ve Muğla’da peş peşe çıkan orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. Muğla’da 218 ev boşaltılıp 582 kişi tahliye edildi. Antalya’da 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. https://t.co/D2Zlzjc4ES pic.twitter.com/OxMW1ghkxQ — Halk Meclisi (@trhalkmeclisi) September 20, 2025

Buktinja se zbog jakog vjetra proširila na provincije Mugla i Aydin, a zahvatila je i turističko odmaralište u blizini rijeke u gradu Beleku, prenosi The Sun, koji citira lokalne medije. Pojavila se snimka trenutka kada je požar zahvatio turističko odredište i prisilio turiste na evakuaciju.

U gašenju sudjeluje 14 zrakoplova, 20 helikoptera i više od 800 vatrogasaca, izvijestio je Akmu news. Sudeći po lokalnim izvještajima, vatra je zaprijetila i staklenicima jagoda te se kreće prema mediteranskoj obali.

Oštećeno je nekoliko kuća u naselju Ali Afendi, dok je stanovništvo prisiljeno na evakuaciju. Iako se činilo da je požar pod kontrolom, vjetar ga je jutros opet rasplamsao te se vatra proširila na nekoliko naselja.

U području Muğla evakuirano je 218 kuća, dok je gotovo 600 ljudi moralo pronaći privremeni smještaj. U Antaliji šest osoba je hospitalizirano zbog udisanja dima, prema objavi Halk Meclisi.

