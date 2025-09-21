Lav kao avatar: Ponudili mu da stvore 'AI papu', ali je odbio. Evo i zašto

Nakon pape Franje, koji je bio prisutan na društvenim mrežama, imao električni automobil i često govorio o umjetnoj inteligenciji i opasnostima novih tehnologija, te imao čak svog savjetnika za AI, došao je njegov nasljednik koji također slavi dostignuća umjetne inteligencije, no upozorava na opasnosti digitalnog svijeta i zamagljivanje granica između stvarnog i lažnog svijeta.

U intervjuu za katolički Crux, papa Lav XIV. otkrio je da se i sam našao u nezgodnom položaju zbog umjetne inteligenciju koju, unatoč tome, slavi zbog svih postignuća koje je donijela.

"Ne znam imam li recept osim da ljudima stalno ponavljam da postoji istina, autentična istina. Nemam puno tolerancije kad čujem ljude kako kažu: 'pa ovo je alternativni skup činjenica', što smo već čuli. Ne – činjenice su činjenice. U svega tri mjeseca otkako sam papa, jedan sam su me u razgovoru pitali: 'Jesi li dobro?'. A ja sam rekao: 'Da, dobro sam. Zašto?'. 'Pa, pao si niz stepenice'. Tvrdio sam: 'Nisam', ali se pojavio video s umjetno generiranim papom, odnosno sa mnom, koji pada niz stepenice. Očito je toliko dobro napravljeno da su mislili da sam to ja. To je mali, ne baš značajan primjer, ali je dokaz onoga što se sve može učiniti", ispričao je Sveti otac dopisnici Elise Ann Allen, sadržanog u njezinoj biografiji novoga pape "Lav XIV: Građanin svijeta, misionar XXI stoljeća".

Osim toga, netko je nedavno tražio njegov pristanak za stvaranje umjetnog pape Lava XIV na web stranici gdje bi se svatko mogao prijaviti i imati "privatnu audijenciju" s njim. Zamišljeno je da AI papa daje odgovore na pitanja vjernika, no ideja se nije svidjela poglavaru Katoličke crkve.

"Rekao sam da to neću autorizirati. Ako postoji netko to ne bi trebao postati avatar, mislim da je papa visoko na tom popisu", ističe papa.

Stav o umjetnoj inteligenciji

Ipak, američki papa naglašava dobrobiti umjetne inteligencije koja se, u kombinaciji s ljudskom kreativnošću, može koristiti u raznim granama ljudskog života pa i znanosti.

"Velike su se stvari dogodile u medicini zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Pa ipak, u tome postoji opasnost jer na kraju stvorite lažni svijet, a onda se pitate što je istina? Čak sam i neki dan u razgovoru s grupom "Jubilee influencers" naglasio važnost suradnje kako bi osigurali istinu, a ne širenje lažnih vijesti. Ljudi žele vjerovati u zavjere, tražiti lažne vijesti, a to je vrlo destruktivno", upozorava papa kojeg svakodnevno iznenađuje munjeviti napredak umjetne inteligencije.

Ipak, podsjetio je na napore svog prethodnika pape Franje koji je prije dvije godine prvi put pozvan na sastanak G7 gdje se razgovaralo o pitanju umjetne inteligencije.

"Crkva nije protiv napretka tehnologije, nimalo. Ali ljudsko srce će biti izgubljeno usred tehnološkog razvoja, sudeći po sadašnjeg stanju stvari", upozorio je.

Takav stav podržavao je i papa Franjo koji je podsjećao da je Crkva oduvijek podupirala napredak znanosti, ali naglašavao da ona ne smije natjerati ljude da zaborave međuljudske odnose.

"Umjetna inteligencija bi se trebala koristiti za zbližavanje ljudi, te za promicanje razumijevanja i solidarnosti unutar društva', govorio je papa Franjo koji je preminuo ranije ove godine.

I on je na svojoj koži osjetio kako je to biti žrtva umjetne inteligencije i deepfake tehnologije zahvaljujući lažnoj fotografiji u bijelom kaputu koja je postala viralna.

