Što znači britansko 'priznanje' Palestine? Otvara se niz pitanja

Britanski premijer Keir Starmer u nedjelju je objavio službeno priznanje Države Palestine koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi "ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države" između Izraelaca i Palestinaca.

Istodobno i Australija i Kanada objavile su da su službeno priznale Palestinu. Australija formalno priznaje državu Palestinu, objavila je australska vlada.

Današnje australsko priznanje Palestine, do kojeg dolazi zajedno s Kanadom i Velikom Britanijom, dio je međunarodnih napora na rješenju o dvije države, navela je australska vlada. U priopćenju australske vlade dodaje se da Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u Palestini. Kanada službeno priznaje Državu Palestinu, objavio je istodobno i kanadski premijer Mark Carney u nedjeljnoj izjavi, rekavši da želi "sačuvati mogućnost rješenja s dvije države".

"Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi partnerski rad kako bi se ostvarilo obećanje o mirnoj budućnosti za Državu Palestinu i Državu Izrael. Kanada ovu mjeru vidi kao dio usklađenog međunarodnog napora za očuvanje mogućnosti rješenja s dvije države", izjavio je Carney.

Što znači priznanje Palestine?

Taj potez je bio predmet oštre kritike i otvara niz pitanja ne samo o tome što će se postići, već i o tome hoće li imati suprotan učinak na sukob, piše Sky News.

David Lammy kao ministar vanjskih poslova priznao je kada je obećanje objavljeno da "neće promijeniti stav na terenu", što se može postići samo pregovorima.

Palestina ima status stalnog promatrača u UN-u - pravo govora, ali ne i pravo glasa - gdje je predstavlja Palestinska uprava. Prelazak u puni status morao bi se dogovoriti u Vijeću sigurnosti gdje SAD ima pravo veta.

Keir je jasno dao do znanja da ne prihvaća Hamas - kojeg naziva "brutalnom terorističkom organizacijom" - kao vladu u Gazi. Granice takve države, o kojima se desetljećima raspravljalo tijekom više rundi pregovora između Izraela i Palestinaca, također nisu dogovorene.

Kritika

Administracija Donalda Trumpa protivi se priznanju, što je američki predsjednik jasno dao do znanja u Londonu prošli tjedan. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da bi to "ohrabrilo Hamas" i da bi bilo samo simbolično.

U Britaniji također je raširen cinizam. Kemi Badenoch, vođa konzervativaca, optužio je premijera za "očajnički i neiskren pokušaj umirivanja svojih zastupnika". Sljedeći tjedan odlazi na stranačku konferenciju u Liverpool s daljnjim padom rejtinga odobravanja na -42%, otprilike na razini na kojoj je bio Rishi Sunak nakon svoje pogreške na Danu D.

Više od trećine laburističkih zastupnika pisalo je Keiru prije njegove prisege u srpnju, pozivajući na priznavanje palestinske države. Nije jasno hoće li ih ovaj simbolični potez smiriti, a neki već pozivaju na strože mjere, uključujući i prodaju oružja Izraelu - posebno nakon što je UN-ovo istražno povjerenstvo ustvrdilo da je Izrael počinio genocid.

Drugi laburistički zastupnici protive se priznanju. Grupa Laburistički prijatelji Izraela izjavila je: "Važno je prepoznati da Izrael nije jedina strana u ovom sukobu... Hamas bi mogao sutra okončati ovaj sukob oslobađanjem talaca i polaganjem oružja."

Potezu se protive i obitelji talaca u Gazi, od kojih se vjeruje da je 20 živih, jer Hamasu nije nametnuto njihovo oslobađanje kao uvjet.

Ilay David, brat Evyatara Davida, koji se nedavno pojavio mršav u Hamasovu videu, rekao je: „Želimo se sastati sa Starmerom, ali on odbija sastanak s nama... Dati ovo priznanje je kao da kažete Hamasu: 'U redu je, možete nastaviti izgladnjivati ​​taoce, možete ih nastaviti koristiti kao ljudske štitove'. Ovakvo priznanje daje Hamasu moć da bude tvrdoglav u pregovorima. To je zadnje što nam sada treba.“

Ephraim Mirvis, glavni rabin Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je da „bezuvjetno“ priznanje države „nije uvjetovano funkcionalnom ili demokratskom palestinskom vladom, niti čak najosnovnijom predanošću mirnoj budućnosti“.

