Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Organizatori komemoracije zamolili su sve koji dolaze da odjenu crvenu, bijelu ili plavu odjeću, koja odražava boje američke zastave
Američka policija procjenjuje da će se na komemoraciji Charlieja Kirka, koja se održava na stadionu State Farm u Arizoni, okupiti oko 100.000 ljudi. Na događaj dolaze i američki predsjednik Donald Trump te potpredsjednik JD Vance. Za ovu prigodu uvedene su sigurnosne mjere usporedive s onima koje vrijede za Super Bowl.
Tijek događaja:
Oglasio se JD Vance
17.45 - "Prošli tjedan smo posljednji put doveli kući mog dragog prijatelja Charlieja Kirka. Danas se vraćamo u Arizonu kako bismo se sjetili Charlieja i odali počast njegovoj žrtvi. Neka vječno počiva u miru, a Bog neka bdije nad Erikom i njihovom prekrasnom djecom", poručio je Vance na X-u.
Stvaraju se velike kolone
17.05 - Ljudi polako pristižu na stadion State Farm, gdje se na velikim ekranima prikazuju fotografije Charlieja Kirka.
Mnogi su zapeli u prometu na putu prema stadionu, pa neki izlaze iz automobila i odlučuju pješice doći do mjesta održavanja komemoracije.
Svako vozilo prolazi sigurnosne provjere, zbog čega se promet odvija usporeno.
Trump krenuo prema Arizoni
16.45 - Američki predsjednik Donald Trump napustio je Bijelu kuću i ukrcao se u Air Force One, javlja Fox News.
Zaputio se u Glendale u Arizoni, gdje se održava komemoracija.
Bijela kuća objavila video
16.00 - Bijela kuća objavila je na društvenoj mreži X video u čast Charlieja Kirka s dijelovima govora njegove udovice Erike, izrečene nakon njegova ubojstva.
"Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili. Charlie je uvijek govorio da želi da ga se sjeti po hrabrosti i vjeri", govori Erika Kirk dok video prikazuje prizore komemoracija diljem SAD-a.
"Sada i zauvijek, bit će uz svog Spasitelja, noseći slavnu krunu mučenika. Zlikovci odgovorni za ubojstvo mog muža nemaju pojma što su učinili", dodaje.
Danas ispraćaj Charlieja Kirka, stiže i Trump
15.51 - Cijeli trampistički establišment počevši od samog Donalda Trumpa i njegova potpredsjednika J.D. Vancea okupit će se u nedjelju na odavanju počasti ubijenom konzervativnom influenceru Charlieju Kirku na stadionu s više od 60 000 mjesta u Arizoni.
Charlie Kirk (31) ubijen je 10. rujna hicem u vrat dok je moderirao debatu na sveučilišnom kampusu u Utahu, u napadu koji je ponovno rasplamsalo duboke političke podjele u Americi.
Američki predsjednik, njegov potpredsjednik, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti u nedjelju navečer po srednjoeuropskom vremenu.
