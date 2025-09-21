Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor

Američka policija procjenjuje da će se na komemoraciji Charlieja Kirka, koja se održava na stadionu State Farm u Arizoni, okupiti oko 100.000 ljudi. Na događaj dolaze i američki predsjednik Donald Trump te potpredsjednik JD Vance. Za ovu prigodu uvedene su sigurnosne mjere usporedive s onima koje vrijede za Super Bowl.

Tijek događaja:

Oglasio se JD Vance

17.45 - "Prošli tjedan smo posljednji put doveli kući mog dragog prijatelja Charlieja Kirka. Danas se vraćamo u Arizonu kako bismo se sjetili Charlieja i odali počast njegovoj žrtvi. Neka vječno počiva u miru, a Bog neka bdije nad Erikom i njihovom prekrasnom djecom", poručio je Vance na X-u.

Last week, we brought my dear friend Charlie Kirk home one last time.



Today, we return to Arizona to remember Charlie and honor his sacrifice. May he eternally rest in peace, and may God watch over Erika and their beautiful children. pic.twitter.com/uY4BGx3Bin — JD Vance (@JDVance) September 21, 2025

Foto: Profimedia

Stvaraju se velike kolone

17.05 - Ljudi polako pristižu na stadion State Farm, gdje se na velikim ekranima prikazuju fotografije Charlieja Kirka.

Foto: Profimedia

Mnogi su zapeli u prometu na putu prema stadionu, pa neki izlaze iz automobila i odlučuju pješice doći do mjesta održavanja komemoracije.

🚨CHARLIE KIRK MEMORIAL🚨



I think it’s safe to say we’ve reached thousands if not already surpassed 100,000 people in line for Charlie Kirk’s memorial



The service begins at 11AM Pacific time, it is currently just past 6AM@KUTV2News#charliekirk pic.twitter.com/sWcWGOM0eq — Anneka Johns (@anneka_onair) September 21, 2025

Svako vozilo prolazi sigurnosne provjere, zbog čega se promet odvija usporeno.

Foto: Profimedia

Trump krenuo prema Arizoni

16.45 - Američki predsjednik Donald Trump napustio je Bijelu kuću i ukrcao se u Air Force One, javlja Fox News.

Zaputio se u Glendale u Arizoni, gdje se održava komemoracija.

Organizatori komemoracije zamolili su sve koji dolaze da odjenu crvenu, bijelu ili plavu odjeću, koja odražava boje američke zastave.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Bijela kuća objavila video

16.00 - Bijela kuća objavila je na društvenoj mreži X video u čast Charlieja Kirka s dijelovima govora njegove udovice Erike, izrečene nakon njegova ubojstva.

"Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili. Charlie je uvijek govorio da želi da ga se sjeti po hrabrosti i vjeri", govori Erika Kirk dok video prikazuje prizore komemoracija diljem SAD-a.

"Sada i zauvijek, bit će uz svog Spasitelja, noseći slavnu krunu mučenika. Zlikovci odgovorni za ubojstvo mog muža nemaju pojma što su učinili", dodaje.

From everyday Americans to Cabinet Members—Charlie Kirk’s voice shaped a movement. Watch the message that inspired them all. ❤️⬇️ pic.twitter.com/LlL88j53xq — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Danas ispraćaj Charlieja Kirka, stiže i Trump

15.51 - Cijeli trampistički establišment počevši od samog Donalda Trumpa i njegova potpredsjednika J.D. Vancea okupit će se u nedjelju na odavanju počasti ubijenom konzervativnom influenceru Charlieju Kirku na stadionu s više od 60 000 mjesta u Arizoni.

Charlie Kirk (31) ubijen je 10. rujna hicem u vrat dok je moderirao debatu na sveučilišnom kampusu u Utahu, u napadu koji je ponovno rasplamsalo duboke političke podjele u Americi.

Foto: Profimedia

Američki predsjednik, njegov potpredsjednik, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti u nedjelju navečer po srednjoeuropskom vremenu.

Više pročitajte OVDJE.

