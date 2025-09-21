VELIKE SIGURNOSNE MJERE /

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Foto: Profimedia

Organizatori komemoracije zamolili su sve koji dolaze da odjenu crvenu, bijelu ili plavu odjeću, koja odražava boje američke zastave

21.9.2025.
17:39
Hinadanas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka policija procjenjuje da će se na komemoraciji Charlieja Kirka, koja se održava na stadionu State Farm u Arizoni, okupiti oko 100.000 ljudi. Na događaj dolaze i američki predsjednik Donald Trump te potpredsjednik JD Vance. Za ovu prigodu uvedene su sigurnosne mjere usporedive s onima koje vrijede za Super Bowl.

Tijek događaja: 

Oglasio se JD Vance

17.45 - "Prošli tjedan smo posljednji put doveli kući mog dragog prijatelja Charlieja Kirka. Danas se vraćamo u Arizonu kako bismo se sjetili Charlieja i odali počast njegovoj žrtvi. Neka vječno počiva u miru, a Bog neka bdije nad Erikom i njihovom prekrasnom djecom", poručio je Vance na X-u.

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Foto: Profimedia

Stvaraju se velike kolone

17.05 - Ljudi polako pristižu na stadion State Farm, gdje se na velikim ekranima prikazuju fotografije Charlieja Kirka.

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Foto: Profimedia

Mnogi su zapeli u prometu na putu prema stadionu, pa neki izlaze iz automobila i odlučuju pješice doći do mjesta održavanja komemoracije.

Svako vozilo prolazi sigurnosne provjere, zbog čega se promet odvija usporeno.

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Foto: Profimedia

Trump krenuo prema Arizoni

16.45 - Američki predsjednik Donald Trump napustio je Bijelu kuću i ukrcao se u Air Force One, javlja Fox News.

Zaputio se u Glendale u Arizoni, gdje se održava komemoracija. 

Organizatori komemoracije zamolili su sve koji dolaze da odjenu crvenu, bijelu ili plavu odjeću, koja odražava boje američke zastave.

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Foto: Profimedia

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Foto: Profimedia

Bijela kuća objavila video

16.00 - Bijela kuća objavila je na društvenoj mreži X video u čast Charlieja Kirka s dijelovima govora njegove udovice Erike, izrečene nakon njegova ubojstva.

"Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili. Charlie je uvijek govorio da želi da ga se sjeti po hrabrosti i vjeri", govori Erika Kirk dok video prikazuje prizore komemoracija diljem SAD-a. 

"Sada i zauvijek, bit će uz svog Spasitelja, noseći slavnu krunu mučenika. Zlikovci odgovorni za ubojstvo mog muža nemaju pojma što su učinili", dodaje.

Danas ispraćaj Charlieja Kirka, stiže i Trump

15.51 - Cijeli trampistički establišment počevši od samog Donalda Trumpa i njegova potpredsjednika J.D. Vancea okupit će se u nedjelju na odavanju počasti ubijenom konzervativnom influenceru Charlieju Kirku na stadionu s više od 60 000 mjesta u Arizoni.

Charlie Kirk (31) ubijen je 10. rujna hicem u vrat dok je moderirao debatu na sveučilišnom kampusu u Utahu, u napadu koji je ponovno rasplamsalo duboke političke podjele u Americi.

Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor
Foto: Profimedia

Američki predsjednik, njegov potpredsjednik, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti u nedjelju navečer po srednjoeuropskom vremenu. 

Više pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Za ubojicu Charlieja Kirka traži se najstroža kazna: 'Mislim da bi trebali pronaći visoki hrast...'

Donald TrumpCharlie KirkIspraćajSad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKE SIGURNOSNE MJERE /
Ispraćaj Charlieja Kirka: Očekuje se više od 100.000 tisuća ljudi, Trump će održati govor