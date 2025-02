Dankin otac progovorio o jezivoj teoriji: 'Ovo ću reći javno, iako je bio dogovor da ne pričam'

Miloš i Ivana Ilić, roditelji nestale djevojčice Danke Ilić iz Srbije, još su jednom odgovarali na pitanja o nestanku njihove kćeri.

Kako piše Radio Sarajevo, po prvi put su pokazali nalaz DNK testa za utvrđivanje očinstva. "Vjerojatnost da su Ivana Ilić i Miloš Ilić roditelje osobe ženskog spola čiji je profil dobiven analizom spornih bioloških tragova analizom plave i roze dude iznosi 999,999999999 posto", piše u nalazu koje je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova.

'Ljudi pričaju nebuloze'

Također su, kao i nekoliko puta dosad, komentirali jezive teorije koje prate slučaj. Između ostalog, Miloš Ilić opovrgnuo je tvrdnje da su dobili pismo u kojem se otkriva da se djevojčica nalazi u Njemačkoj te da je Dankina majka kobnog 26. ožujka namjerno došla na obiteljsko imanje u Banjskom Polju kako bi prodala djevojčicu ili joj naudila. Na tvrdnju da postoji snimka na kojoj se vidi da majka okreće leđa djevojčici u trenutku nestanka, otac Miloš jasno poručuje: "Ne! To je laž!"

Ljudi su ih pitali je li istina da su nakon otmice išli na odmor u Njemačku ili Grčku. "Ma kakvi. Dva tjedna nakon nesretne situacija supruga i ja smo izašli kupiti sinu igračku. Ljudi koji su nas fotografirali i komentirali da smo bili u Grčkoj. Ljudi - to je kineska robna kuća kod na u Boru! Nismo bili u Belgiji, Grčkoj ni Austriji! Ljudi pričaju nebuloze", odgovara Miloš Ilić i dodaje da mu nakon nestanka na račun nije sjelo 30 tisuća eura, kako neki tvrde.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Volio bih da mi je ta cifra legla na račun, ali to se nikad nije dogodilo. Ali kod njih je na računu nađena velika cifra. Baš mi supruga kaže - kod ovog iz Zlota, Dragijevića. E sad, jesu li oni skupljali s vremenom, ne znam, u to ne ulazim, ali znam da je pronađena velika cifra novca", govori Miloš Ilić. Podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za ubojstvo djevojčice. Isprva su priznali jeziv zločin policiji, no kasnije su promijenili iskaze, piše Kurir.rs.

Misterij oko poligrafa

Miloš Ilić također je objasnio situacija oko odlaska majke Ivane na poligraf nakon što je djevojčica nestala. "Njih najviše kopka zašto moja supruga nije odradila poligraf. Evo, javno ću vam reći, iako je dogovor s policijom da se o tome ne priča. Moja supruga je odradila poligraf!", poručio je Dankin otac.

Podsjetimo, Ivana Iilić tada je bila trudna. "Poligraf sam radila i odmah poslije nestanka, samo što nije bio validan zbog otkucaja bebinih srca. Nisam ga ni u jednom trenutku odbila, niti bih ga odbila bilo kada, jer znam da je to zbog djeteta", govori Ivana Ilić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snimka iz Beča

Dankina majka osvrnula se i na optužbe da je bliska prijateljica Dalibora Dragijevića, Dejanovog brata, kojeg je policija također uhitila, no umro je u pritvoru. "To sam vidjela u novinama. Nisam ni znala da ga imam za prijatelja na Facebooku. Imam ih skoro pet tisuća", rekla je Ivana Ilić.

Roditelji su također komentirali i snimku iz Beča, na kojoj se nalazila djevojčica slična Danki. "Ne mogu lagati, moja supruga i ja smo 99 posto, 100 posto bili sigurno da je to ona. E sada, je li to bila želja… Poslije dva dana dobili smo informaciju da je dijete na snimci starije od Danke. Ne postoji više sumnja da to dijete nije Danka", rekao je Miloš Ilić, na što je supruga dodala da je tu informaciju potvrdila i policija u Beču.

POGLEDAJTE VIDEO: Dankinog tijela još nema, u Srbiji se pojavile nove teorije: 'Moguće je i lažno prijavljivanje...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa