Za garsonijeru uzmu i 6000 eura! Država staje na kraj provizijama agenata za nekretnine

Kupnja, ali i prodaja stana, mnogima je najveća životna investicija pa se za pomoć obraćaju agencijama za nekretnine. Tako je i Dea Bogić Grubeša iz Zagreba, koja je i kupovala i prodavala stan.

Otkrila je detalje: "Dva posto bila je provozija kad sam kupovala, a četiri kad sam prodavala stan."

Pitali smo je i što misli o provizijama agencija. "Ok su kad prodaješ, netko se potrudio, ali visoke su kad kupuješ."

Zbog pritužbi građana Ministarstvo gospodarstva prije dva mjeseca predstavilo je prijedlog novog zakona prema kojem agencije više neće smjeti uvjetovati razgledavanje nekretnine potpisivanjem ugovora, a potvrda o razgledavanju više neće značiti obvezu plaćanja provizije. No Udruga posrednika nekretninama tvrdi da će nekretnine zato biti samo skuplje.

Predsjednik Hrvatske udruge posrednika nekretninama i vlasnik agencije za nekretnine Ivan Jelaska pojašnjava taj stav: "Ako kupac neće plaćati proviziju, ta provizija neće nestati, ona će se preliti na prodavatelja, a ako se prelije na prodavatelja, on će svoj minus od 3 posto nadoknaditi kroz veću cijenu."

Kažu, provizija je zapravo naplaćivanje usluge, a 70 posto posla ode na kupca.

Vlasnik agencije za nekretnine Branko Papeš dodaje:

"Pravi kvalitetan agent je apsolutno dodana vrijednost klijentu, to je osoba koja pomaže da pronađe nekretninu iz svojih snova ili ju proda na što bolji, kvalitetniji i povoljniji način."

Odvjetnica i zastupnica Hrvatske udruge posrednika nekretninama Marina Loboja daje svoje mišljenje:

"Za 0 % usluge mogu platiti 0 % provizije. Ako žele potpunu uslugu, dakle prezentaciju nekretnine, dolazak na teren, provjeru dokumentacije, uknjižbu prava vlasništva, prijenos režija, netko bi to trebao platiti."

Za stan od 150.000 eura, agenciji 12. tisuća provizije

U praksi to izgleda ovako:

Primjerice, za garsonijeru vrijednu 150 tisuća eura, proviziju od 2 posto, odnosno 3000 eura, plate kupci i isto toliko prodavatelji, a 6000 eura dobije agencija. Kod, primjerice, trosobnog stana vrijednog 300 tisuća eura, 6 tisuća plaća kupac, a 6 tisuća prodavatelj. Agencija dobiva 12 tisuća eura.

Novim zakonom agencije će i dalje moći naplaćivati proviziju i kupcu i prodavatelju, ali samo uz zasebne ugovore i jasno definirane usluge. Agencije pak upozoravaju da će to potencirati ilegalne posrednike i rad na crno.

Ivan Jelaska obrazlaže:

"Već sada postoji jako velik broj ilegalnih posrednika, a sad bi potencijalno moglo doći do još većeg ilegalnog poslovanja upravo zbog ovakvih stvari gdje će se zabranjivati ugovori s kupcima. Netko će jednostavno ilegalno naplaćivati kupcu proviziju."

Zato traže strožu kontrolu ilegalnih agenata i jasnija pravila tržišta. A o svemu su građani podijeljeni.

Ministarstvo gospodarstva, na kojem ministar Šušnjar nije bio, o svemu pak danas na naše upite – bez komentara.