Osijek se probudio na kraju sezone: Slaven pao na Opus Areni nakon golova u nastavku

DUGO SE ČEKALO /

U prvoj utakmici 36. kola SuperSport HNL-a nogometaši Osijeka svladali su na Opus Areni Slaven Belupo s 2:0 (0:0) i tako barem djelomično popravili dojam u sezoni koja je za njih bila iznimno teška.

Osijek je utakmicu riješio u drugom poluvremenu. Prvi pogodak zabio je Nail Omerović u 55. minuti, dok je prednost na 2:0 povećao Miloš Jovičić u 62. minuti susreta.

Ovom pobjedom Osječani su upisali tek osmi ligaški trijumf u sezoni, a posebno je značajno što su na Opus Areni ponovno postigli pogotke nakon duljeg posta. Posljednji put su pred domaćom publikom zabili još 28. veljače, kada su svladali Vukovar 1991.

