FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIPREMILI FEŠTU /

NK Trešnjevka slavi 100. rođendan: Odigrali humanitarnu utakmicu protiv legendarnih Vatrenih

Legendarni Nogometni klub Trešnjevka iz Zagreba večeras slavi 100. rođendan. U bivšoj državi NK Trešnjevka je 60-ih godina bila strah i trepet za mnoge suparnike koji su u to doba igrali u prvoj jugoslavenskoj ligi, od Dinama i Hajduka, do Partizana i Crvene Zvezde. Nastupali su tada čak i u Kupu velesajamskih gradova, odnosno Kupu UEFA. 

NK Trešnjevka je danas u 3. ligi, no u goste su im za stoti rođendan stigle legende Vatrenih poput Nike Kranjčara, Ivice Olića i Maria Mandžukića i protiv njih zaigrali humanitarnu utakmicu! Više pogledajte u videu.

VOYO logo
22.5.2026.
20:18
Boris Mišević
TrešnjevkaHumanitarna UtakmicaVatreni
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa