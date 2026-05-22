NK Trešnjevka slavi 100. rođendan: Odigrali humanitarnu utakmicu protiv legendarnih Vatrenih

Legendarni Nogometni klub Trešnjevka iz Zagreba večeras slavi 100. rođendan. U bivšoj državi NK Trešnjevka je 60-ih godina bila strah i trepet za mnoge suparnike koji su u to doba igrali u prvoj jugoslavenskoj ligi, od Dinama i Hajduka, do Partizana i Crvene Zvezde. Nastupali su tada čak i u Kupu velesajamskih gradova, odnosno Kupu UEFA.

NK Trešnjevka je danas u 3. ligi, no u goste su im za stoti rođendan stigle legende Vatrenih poput Nike Kranjčara, Ivice Olića i Maria Mandžukića i protiv njih zaigrali humanitarnu utakmicu! Više pogledajte u videu.