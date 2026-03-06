Objavljeni 'nestali' Epsteinovi dokumenti u kojima se spominje Trump. Žena svjedočila: 'Ugrizla sam ga...'

Američko Ministarstvo pravosuđa u četvrtak je objavilo dodatne dokumente u slučaju osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina, u kojima su i nepotvrđene optužbe jedne žene protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koje je ministarstvo reklo da su "pogrešno neobjavljeni" tijekom ranijeg pregleda.

Objava dolazi nakon kontroverzi s kojima se suočilo Ministarstvo nakon što su novinske agencije izvijestile da među velikom količinom ranije objavljenih zapisa nema dokumenata i intervjua iz 2019. provedenih sa ženom koja je iznijela optužbe protiv Trumpa.

Ministarstvo je nakon toga objavila da će provjeriti jesu li neki zapisi nepropisno zadržani, odnosno neobjavljeni. Nova otkrića dolaze u trenutku kada se glavna državna odvjetnica Pam Bondi suočava s previranjima zbog načina na koji je odjel postupao s dosjeima objavljenim prema zakonu koji je Kongres usvojio nakon višemjesečnog javnog i političkog pritiska. Kritičari su odjel optužili za skrivanje dijela dokumenata i pretjerano redigiranje, a u nekim slučajevima za nedovoljno redigiranje nakon što su objavljene fotografije s licima nekih žrtava te imena i druge osjetljive podatke.

Novi dokumenti

FBI je četiri put intervjuirao tužiteljicu u pokušaju da procijeni njezin iskaz, no sažetak samo jednog ispitivanja objavljen je u dokumentima, prenosi AP.

Ministarstvo je u četvrtak pojasnilo da su ti dokumenti "neispravno označeni kao duplikati" i zato greškom nisu objavljeni s drugim dokumentima.

Trump je dosljedno negirao bilo kakvu nezakonitost povezanost s Epsteinom. Ministarstvo je u siječnju navelo da neki od dokumenata sadrže "neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su podnesene FBI-u neposredno prije izbora 2020. godine“.

Neki od novih zapisa objavljenih u četvrtak odnose se na ženu koja je kontaktirala FBI ubrzo nakon Epsteinovog uhićenja 2019. i tvrdila da ju je muškarac po imenu "Jeff" koji živi u Hilton Headu u Južnoj Karolini silovao tamo 1980-ih kada je imala 13 godina. Tvrdila je da u to vrijeme nije znala identitet muškarca, ali je desetljećima kasnije zaključila da je to Jeffrey Epstein kada joj je prijateljica poslala njegovu fotografiju iz vijesti.

Prekinula kontakt s istražiteljima

Nema naznaka da je Epstein ikada živio u Južnoj Karolini i nije bilo jasno jesu li se Trump i Epstein poznavali tijekom tog razdoblja.

U naknadnom intervjuu mjesec dana kasnije, žena je dodala niz drugih tvrdnji, uključujući da je Epstein planirao poslati njezinu majku u zatvor, tukao ju je, dogovarao seksualne susrete s drugim muškarcima i jednom ju je avionom prebacio u New Jersey ili New York, gdje je tvrdila da je ugrizla Donalda Trumpa nakon što ju je pokušao seksualno napasti.

Agenti su još dva puta razgovarali s njom, tražeći da pruži više detalja o svojim navodnim interakcijama s Trumpom, ali tvrde da je odbila odgovoriti na dodatna pitanja i prekinula kontakt.

