'KAO BOŽIĆ BATA' /

Picula izazvao pomutnju, Vučićev čovjek dao prijedlog: 'Nek mu sjednu u krilo pa da vidimo'

Picula izazvao pomutnju, Vučićev čovjek dao prijedlog: 'Nek mu sjednu u krilo pa da vidimo'
Foto: Martin Bertrand/imago Stock&people/profimedia

Grbović je u svojem odgovoru rekao da nema aspiraciju za Piculinim koljenom niti njegovim naručjem

14.1.2026.
15:51
Erik Sečić
Martin Bertrand/imago Stock&people/profimedia
Zastupnik Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov poručio je u srijedu predsjednici Skupštine Ani Brnabić da u predvorju postavi fotelju za izvjestitelja Europskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonina Piculu kako bi mu oporbeni političari rekli što žele u novoj godini, piše portal Danas.rs.

Bila je to sarkastična reakcija na optužbu Pavla Grbovića, zastupnika Pokreta slobodnih građana, da vlast izbjegava susret s europarlamentarcima i pokušava usporiti europski put Srbije.

Jovanov je precizirao da bi fotelju trebalo postaviti ispod jelke u predvorju Skupštine.

'Kao Božić Bata' 

"Dovoljno da Picula može sjesti i da mu dođe svaki ovakav 'junoša' u krilo kao Djeda Mrazu i kaže što želi da mu Picula isporuči u sljedećoj godini. Pa da vidimo hoće li mu Picula to ho-ho-ho isporučiti. Ja sam siguran da neće, jer 'Božić Bata je Božić Bata'", naveo je Jovanov. Brnabić se potom zahvalila na njegovom "konstruktivnom prijedlogu" i rekla da će to "uzeti u razmatranje". 

Grbović je u svojem odgovoru rekao da nema aspiraciju za Piculinim koljenom niti njegovim naručjem: "To možda vi imate pa ćete imati i priliku da to riješite".

"Džaba ga se odričete. On je vaš, vi ste njegovi, uživajte u tom zagrljaju i naručju. Ja vam tu nikako ne bih smetao", poručio je potom Jovanov. 

'Sjeli mrzitelji Srbije' 

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u utorak je izjavio da se ne planira sastati s predstavnicima delegacije Europskog parlamenta koji će u Beogradu boraviti od 22. do 24. siječnja. Portal Nova.rs. objavio je krajem prošle godine da se u misiji EP-a koja bi trebala procijeniti stanje demokracije u Srbiji, između ostalog nalaze hrvatski europarlamentarci Picula i Davor Ivo Stier, kao i Slovenac Vladimir Prebilič.

Vučić će tada biti na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom Davosu, no naglasio je da se ionako ne bi s njima sastajao jer "dolaze nepozvani". "Sjeli mrzitelji Srbije i dogovorili se doći u Beograd. Nisu nas pitali niti obavijestili. Mi ih nismo zvali, dolaze nepozvani. Imam zakazane drugo obveze u Davosu, ne izbjegavam ih, ali i da sam u Beogradu, s njima se ne bih sreo", naveo je Vučić.

Brnabić je također rekla da delegacija dolazi bez poziva te da se ona neće sastati s njima jer će tada biti u Estoniji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Picula komentirao skandalozno okupljanje srpskog državnog vrha

