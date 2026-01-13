Vučić puknuo nakon pitanja o Piculi: 'Sjeli mrzitelji Srbije i dogovorili se...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u utorak je izjavio da se ne želi sastati s predstavnicima delegacije Europskog parlamenta (EP) jer u Beograd "dolaze nepozvani", piše Nova.rs.

Vučić, koji trenutačno u sklopu posjeta Ujedinjenim Arapskim Emiratima boravi u Abu Dhabiju, novinarima je poručio da neće biti u Srbiji kada europarlamentarci dođu jer "ima ranije ugovorene obaveze", no naglasio je da se ionako ne bi s njima sastajao.

"Sjeli mrzitelji Srbije i dogovorili se doći u Beogradi. Nisu nas pitali niti obavijestili. Mi ih nismo zvali. Dolaze nepozvani. Ja imam zakazane druge obaveze u Davosu - ne izbjegavam ih, ali i da sam u Beogradu, ne bih se sreo s njima", poručio je Vučić.

'Ne pada mi na pamet gubiti vrijeme'

Podsjetimo, portal Nova.rs. objavio je krajem prošle godine da se u misiji EP-a, koja bi trebala procijeniti stanje demokracije u Srbiji, između ostalog nalaze hrvatski europarlamentarci Tonino Picula i Davor Ivo Stier, kao i Slovenac Vladimir Prebilič.

"Ne izbjegavam ih; ne želim se sresti ni s Piculom, ni Prebiličem, ni sa svima njima. Ne pada mi na pamet gubiti vrijeme", rekao je u utorak srbijanski predsjednik. Kad su novinari pitali hoće li biti posljedica, Vučić je kazao: "Bit će strašne posljedice, donijet će još jednu deklaraciju ili rezoluciju".

Delegacija će u Beogradu biti od 22. do 24. siječnja, a Vučić će tada boraviti na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom Davosu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je pak u ponedjeljak da delegacija EP-a dolazi bez poziva te da se ona neće sastati s njima jer će tada biti u Estoniji.

