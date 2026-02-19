Dinamov potop je odjeknuo: 'Katastrofa, nokautirani su i praktički izbačeni iz Europe'

Poraz Dinama na Maksimiru od Genka 1:3 u doigravanju za osminu finala Europske lige odjeknuo je u regiji, a mediji iz Srbije i Bosne i Hercegovine ne skrivaju čuđenje slabom predstavom Plavih i rezultatom koji ih je stavio u jako tešku poziciju.

"Dinamov potop u Zagrebu. Genk razbio hrvatsku momčad i praktično ih izbacio iz Europske lige", piše srpski Telegraf, a Sportal u naslovu ističe:

"Dinamo nokautiran u Zagrebu"

"Dinamo doživio težak poraz od Genka u Zagrebu i na ivici je ispadanja iz Europske lige", piše bosanskohercegovački Klix.ba, a drugi medij iz Bih, Sportsport.ba objavio je skljedeći naslov:

"Katastrofa Dinama na Maksimiru!"

