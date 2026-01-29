FREEMAIL
STIŽU PRVI ROČNICI /

Oko 10 posto mladića nije zadovoljilo na liječničkom pregledu: Anušić otkrio razloge

Prvi ročnici će biti u ožujku u vojarni, a postotak onih koji ne prolaze je na nekih desetak posto što je očekivano. kazao je ministar obrane

29.1.2026.
17:32
RTL Danas
Ivica Galovic/pixsell
Oko 10 posto mladića nije zadovoljilo na liječničkom pregledu za vojni rok. Prvi su to podaci koji je podijelio ministar obrane Ivan Anušić. U dva obvezna mjeseca ročnici će učiti rukovanje naoružanjem, vještine preživljavanja, pomaganja drugima, upravljanje dronovima. Anušić je za RTL Danas progovorio o prvim podacima i odazivu na preglede.

"Za liječničke preglede je upućeno 1200 poziva, skoro svi pregledi su napravljeni, veliki dio toga. Pregledi idu svojom dinamikom. Prvi ročnici će biti u ožujku u vojarni, a postotak onih koji ne prolaze je na nekih desetak posto što je očekivano i to je sasvim u redu. I ono što je bitno naglasiti je da je odaziv na liječničke preglede u nekim gradovima 100 posto, u nekim gradovima 91, 92 posto. Generalno, prosjek je oko 95 posto odaziva", kaže nam ministar obrane Ivan Anušić.

Na pitanje koji su najčešći razlozi zašto se ne prolazi liječnički kazao je:

"Razni su razlozi, liječnik procjenjuje - dali je to psihijatrijsko ili psihološko testiranje, da li je to liječnički pregled u smislu nekakvih  tjelesnih anomalija ili nečega trećega" ističe Anušić te dodaj da će prvi ciklus biti gotov vrlo brzo.

"Možda već idući tjedan ćemo završiti taj prvi, a onda već idu pozivi za drugi ciklus i do 9.3 prvi ročnici su vojarni", zaključuje ministar obrane.

Ivan AnušićVojni RokLiječnički Pregled
