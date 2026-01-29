Ćorić otkrio zašto se vratio u Vladu pa komentirao cijene u trgovinama: 'Svi to osjećamo'

Procedura je riješena - nakon četiri godine time-outa, Tomislav Ćorić ponovno je u Vladi, na mjestu ministra financija. Svoj prvi intervju dao je za RTL Danas.

"Prošlo je gotovo četiri godine od mog izlaska iz Vlade 2022. godine, tako da mogu reći da sam u međuvremenu napunio baterije", započinje uvodno Ćorić, kojeg smo potom pitali kako to da se s bolje plaćenog i manjeg stresnog posla odlučio vratiti u Vladu.

"Resor financija je prije svega vrlo izazovan s jedne strane, a s druge strane, na poziv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića odgovorio sam potvrdno. U konačnici nije sve u novcu", odgovara Ćorić. Na potpitanje je li to bila Plenkovićeva želja, Ćorić poručuje: "Njegov je bio poziv".

Ministar za sve?

"Resori koje sam vodio odnosili su u vrijeme kad sam ih vodio zbilja velike izazove. Tu prije svega mislim na resor zaštite okoliša i energetike, kasnije resor gospodarstva i održivog razvoja, tako da s obzirom na izazove kojima smo se tada bavili i sve što smo radili ne bih uspoređivao ministarstva. Međutim, ono što svakako valja imati na umu je činjenica da je Ministarstvo financija, s obzirom na činjenicu da je državna blagajna ipak ovdje, ipak ministarstvo koje nosi posebnu težinu", kaže Ćorić i poručuje da će mu nova, za oko 2.500 eura manja plaća, biti dovoljna za dva kredita koja ima.

S obzirom na to da je promijenio tri resora, a ovo mu je četvrti, Ćorića smo pitali osjeća li se pomalo kao svojevrsni "ministar za sve". "Siguran sam da će mi upravo to iskustvo koje sam skupio u gospodarstvu, održivom razvoju, odnosno zaštiti okoliša i energetici biti jako dobra podloga za donošenje odluka u okviru Ministarstva financija koje se tiče tih horizontalnih funkcija u drugom resoru", navodi naš sugovornik.

Pitali smo smatra li da će afere, koja je oporba pobrojala u Hrvatskom saboru, biti uteg u daljnjem radu: "Pa ne. Zapravo, na sve te teme sam se više puta imao priliku referirati i pojasniti o čemu se radi. Tako da ne mislim da to u poslu koji radim ima ikakav uteg, odnosno nosi nikakav uteg. Naravno, oporba i perspektiva oporbe je uvijek kontra onih koji su na poziciji i koji preuzimaju odgovornost za zemlju, tako da je njihova reakcija bila očekivana", smatra Ćorić.

O inflaciji

Spomenuli smo da je Vlada prozivala Hrvatsku narodnu banku (HNB) što se tiče inflacije i isticala da ne čine dovoljno po tom pitanju, odnosno da bi se aktivnije trebali uključiti u suzbijanje inflacije. Na pitanje što on može riješiti po tom pitanju kao ministar, Ćorić kaže: "Čarobnih alata za suzbijanje inflacije, posebice ako je ona specifičnih karakteristika, primjerice, uvezena kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj tijekom COVID-a, odnosno nakon ruske agresije na Ukrajinu - tu čarobnog štapića nema. Ono što zemlja može, odnosno ono što jedna vlada može je na sve moguće načine stimulirati kupovnu moć, odnosno održanje životnog standarda najugroženijih skupina, a ekonomskim rastom, što se u Hrvatskoj događa - on je znatno veći od prosjeka Europske unije - jačati ekonomiju i tako utjecati na povećanje životnog standarda cijele populacije", naveo je Ćorić kad smo pitali ima li neki drugi alat osim kontinuiteta.

Dodatni porezi?

Građani se i dalje žale da je sve skupo, a pogotovo cijena hrane, pa smo Ćorića pitali je li njemu skupu kad ode u trgovinu. "Pa cijene hrane su proteklih godina rasle i to svi osjetimo bez obzira na primanja, svi oni koji ulaze u dućan i to je nešto što s vremenom treba prije svega neutralizirati kroz rast životnog standarda i porast plaća, odnosno mirovina, ostalih primanja. To je način na koji se to može. S druge strane, treba dodatno ojačati domaći proizvodni kapacitet, ako već pričate o hrani u segmentu hrane, odnosno poljoprivrednoj proizvodnji", kaže Ćorić.

Na naše pitanje planira li neki novi porez, Ćorić ističe: "Ne, ne vidim potrebu za tim. Porezni sustav Republike Hrvatske u proteklih deset godina doživio je čitav niz promjena koje su išle u smjeru rasterećenja. Ono što je vrlo važno je da se zapravo i taj porezni sustav polako okreće od oporezivanja rada prema oporezivanju imovine, odnosno kapitala. To je dobar smjer i iskoraci koji su moji prethodnici napravili, u tom smjeru ćemo i dalje nastaviti", ocjenjuje naš sugovornik.

Na pitanje je li moguće dodatno rasterećenje plaća, Ćorić kaže: "Ako za to bude prostora u narednom razdoblju. Kao što znate, predviđeno je rasterećenje mirovina i to je prvi korak u tom smjeru. Međutim, ako bude prostora za rasterećenje, a to ovisi prije svega o ekonomskoj aktivnosti zemlje, onda ćemo u ta rasterećenja ići. U ovom trenutku prerano za to govoriti jer smo tek na početku 2026. godine".

Zanimalo nas i vraća li se na društvenu mrežu X. "To su puno manje bitne stvari. U ovom trenutku moj sav fokus će ići na Ministarstvo financija, na analizu trenutnog stanja, zapravo i na nastavak onoga što je gospodin Primorac kao ministar financija početkom ove godine započeo - čitav je niz inicijativa koje su pred završetkom. Čitav niz je započetih poslova na kojima ćemo se baviti bez nekog posebnog osvrta na nastupe u javnosti", zaključuje Ćorić.