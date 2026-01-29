Znate li što znači famozni (tć)? Tomislav Ćorić vratio se u Vladu, a s njim i misteriozna oznaka

Otkako je najavljen povratak Tomislava Ćorića u Vladu, u medijima je, uz njegovo ime i prezime, ponovno osvanula oznaka (tć) pa su se mnogi pitali koje je značenje iza toga.

Njegovi su inicijali postali referenca na njegovu netipičnu pojavu u javnosti, ali i njegov prepoznatljiv 'brend'.

Taj je potpis počeo koristiti upravo sam Ćorić kako bi potpisao vlastite objave na Twitteru (današnji X), a kasnije je isti potpis stavio i na zaštitne maske koje je nosio u javnosti, što su mediji široko popratili i komentirali.

Čestitke MOŽEMO na uspješno provedenom javnom natječaju i prvim kadrovskim rješenjima!

Svo znanje iz 17.000 knjiga, zapravo skoro 18.000, minus oko 2.000 koje su dislocirane, bit će pretočeno u rad u korist građanki i građana Zagreba. 👍 (tć) — Tomislav Ćorić (@t_coric) June 15, 2021

Pri kraju svog mandata objavio je da se oprašta od oznake (tć) te da će ubuduće na društvenim mrežama pisati bez nje. Iako se potpis "umirovio", ostao je zapamćen kao jedan od najneobičnijih primjera pokušaja stvaranja osobnog imidža.

Ćorić o famoznom (tć)

Nakon što je preuzeo poziciju ministra financija, Tomislav Ćorić dao je izjavu za medije u kojoj je otkrio da će sada biti aktivniji na društvenoj mreži X.

Novinari su ga upitali vraća li se famozni potpis (tć).

"Pa (tć) je zapravo cijelo vrijeme tu u različitim formama. Ja od sebe ne mogu pobjeći", kazao je Ćorić kroz smijeh.