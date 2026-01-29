Ines Goda Forjan javila se iz Herninga nakon svih problema: 'S razlogom smo bijesni'

Hrvatska će igrati u polufinalu s Njemačkom u petak u 17:45. Naši reprezentativci stigli su u Dansku, u Silkeborg koji je 40-ak minuta udaljen od Herninga u kojem će se igrati utakmica.

Dagur Sigurdsson na presici je bio bijesan organizacijom EHF-a, a uživo za RTL Danas se iz Danske javila Ines Goda Forjan.

Što kaže EHF na kritike?

"Sukob se nastavlja, EHF je žestoko odgovorio izborniku i savezu. Primili su na znanje kritike, ali su naveli da je cijeli program svim savezima bio poznat prije šest mjeseci. Htjeli su poručiti što se niste žalili ranije. Naveli su i Euro 2018 u Hrvatskoj za primjer i da je gust raspored normalan", kazala je Ines, a priopćenje na koje se referira možete pročitati OVDJE.

Zašto nismo u Herningu?

"Iz EHF-a objašnjavaju da su htjeli dati iste uvjete Hrvatskoj i Njemačkoj. Uvjeti nisu isti jer je Njemačke sve utakmice igrala u Herningu u drugoj fazi, a Hrvatska u Malmöu pa je četiri sata danas putovala. Hrvatska je posljednje dvije utakmice igrala dan za danom, a Njemačkoj se to nije dogodilo, uvijek su imali dan odmora. Hrvatske se s razlogom buni, ali nadamo se da to neće upropastiti sutrašnje veliko polufinale", kazala je Ines.