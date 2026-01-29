Opake prognoze Hrvata uoči polufinala: 'Ako Wolff i Knorr ne budu imali baš najbolji dan...'

Hrvatska rukometna reprezentacija u dramatičnoj utakmici osigurala svoje deseto polufinale Europskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Mađarske, slavlje se s terena preselilo u svlačionicu, a prizori za pamćenje nastavili su se i u hotelu, gdje su im se pridružili i navijači.

Bila je to infarktna utakmica u kojoj je Mađarska vodila veći dio vremena, sve do sredine drugog poluvremena, kada je Hrvatska u najtežim trenucima uspjela preokrenuti rezultat i ostati u borbi za novo odličje. Reprezentacija je tijekom poslijepodneva stigla u Dansku, a s njima i navijači. Njihova se podrška sinoć mogla čuti tijekom cijelog okršaja s Mađarima. Nakon još jedne čudesne pobjede, vjera da je prvo europsko zlato dostižno raste.

A Hrvatsku sada čeka Njemačka koja je polufinale izborila pobjedom nad Europskim prvacima Francuzima koji su tako ispali iz borbe za medalje. Nova utakmica Hrvatske na rasporedu je sutra u 17.45 u danskom Herningu koji je od švedskog Malmea udaljen više od 300 kilometara.

S kojem medaljom će se rukometaši vratiti kući?

U našoj temi dana pitali smo vas: "S kojom medaljom će se rukometaši vratiti kući?"

Evo nekih od vaših odgovora:

"Koja god.... Za nas su već zlatni", komentirala je Nada Drenski. "Zlato naravno", kaže Kate Krišto. "Nije važno, pokazali su da su u EU vrhu, gdje Hrvatska i pripada, a ne na začelju gdje su nas pozicionirali političari karijeristi", komentirala je Gordana Damjanović.

"Naši rukometaši su već osvojili medalju. Najljepšu, od srca satkanu, hrabrosti izvezenu, snagom i ljubavi prema svome narodu skrojenu", rekao je Zdravko Carević.

"Apsolutno je nebitno hoće ili neće biti medalje, učinili su nas ponosnim opet. A zbog njih i njihove muke i truda želim im onu najsjajniju. Kako god bilo. Svaka im čast", poručila je Ivana Imamović.

"Zna se šta je zelja igrača i cijele nacije ali rano je još za "gatanje", budimo ipak još malo strpljivi", kaže Iva Raos. "Nadam se zlatnom, jer stvarno su ovi dečki to zaslužili. Koliko se daju i kad izgleda najgore, oni uspiju izvući situaciju. Već dugo nisam vidjela u našem sportu toliku volju, srce i žar", komentirala je Sonja Stanić Ivšić. "Bronca...voljela bih da je zlato, ali sam i realna", kaže Tery Toretta.

"Realno, brončano. Prepotentni Nijemci su momentalno jači od nas, premda gube od Hrvatske na važnim natjecanjima. Ali ako Wolff i Knorr ne budu imali baš najbolji dan, tko zna. Vjerujem da bi u borbi za treće mjesto Hrvatska opet smogla snage pobijediti Island. Ali to je zapravo nebitno. Kad netko i ozlijeđen igra s takvim srcem, zalaganjem i hrabrošću može ga se samo respektirati. Kolektivni duh ove ekipe je zadivljujuć. Bravo dečki", kaže Tatjana Horvat.

Utakmicu Hrvatske i Njemačke sutra uživo pratite na RTL-u i našoj platformi Voyo, a prije toga ne propustite i emisiju Vrijeme je za rukomet koja starta već u 16.40.