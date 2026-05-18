Milanović se oglasio: 'Veleposlanik Izraela nije dobio, niti će dobiti moju suglasnost'
Predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost Predsjednika Republike, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti, poručio je Ured predsjednika Zorana Milanovića u ponedjeljak.
"Vodeći se dobrom diplomatskom praksom, Ured predsjednika Republike Hrvatske do sada nije javno komentirao niti jedan prijedlog neke države oko imenovanja veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika, iako isti nije dobio suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske", ističe se u priopćenju.
'Pritisci neće promijeniti odluku'
"S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured Predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje Predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku Predsjednika Republike", dodaje Ured predsjednika.