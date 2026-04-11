Rijetko javno pojavljivanje: Ivo Josipović snimljen nasmijan u zagrebačkom HNK-u

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu premijerno je izvedena nova produkcija baleta Trnoružica, a među brojnim uzvanicima u publici snimljen je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović (68), koji se pojavio u rijetkom javnom izlasku.

Premijerna večer

Premijera baleta Petra Iljiča Čajkovskog, u novoj koreografiji i režiji kanadskog umjetnika Paula Chalmera, održana je 10. travnja u zagrebačkom HNK-u. Događaj je privukao brojne poznate goste iz javnog i kulturnog života.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Bivši predsjednik je pred fotografima pozirao vidno raspoložen i nasmijan te je u razgovoru s uzvanicima uživao u večeri. Za ovu prigodu odabrao je klasično tamnoplavo odijelo, svijetloplavu košulju i crvenu kravatu.

Josipović je i ranije viđen na sličnim kulturnim događanjima, a poznato je da često posjećuje premijere u HNK-u, nerijetko u društvu supruge Tatjane Josipović. Iako ovoga puta nije viđena s njim, par je poznat po ljubavi prema kazalištu i operi.



Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Podsjećamo, Josipović je bio na premijeri filma Zrinsk i, održanoj 30. ožujka u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema. Tom su se prilikom okupila brojna poznata imena političkog života, među kojima su bilite bivši predsjednick

