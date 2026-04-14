Čini vam se da previše zaboravljate? Ova japanska metoda možda skriva rješenje problema

Ako ste ikada izašli iz kuće i usput se zapitali jeste li isključili štednjak ili iskopčali peglu za kosu iz struje, niste jedini, takve sumnje su vrlo česte. No dobra vijest je da ne moraju biti dio vaše svakodnevice.

U Japanu operateri željeznice koriste jednostavnu, ali iznimno učinkovitu tehniku za sprječavanje pogrešaka. Upravo bi vam ta metoda mogla pomoći da ostanete fokusirani i sigurni u obavljanju svakodnevnih zadataka. Tehnika se zove “shisa kanko''.

“Shisa kanko u osnovi znači ‘pokazivanje i izgovaranje,’ a koristi se za poboljšanje pažnje i točnosti'', kaže Joy Gallon, licencirana terapeutkinja u Thriveworksa. “Razvijena je kao metoda za bolju sigurnost u japanskom željezničkom sustavu. Operateri su obučeni da se fokusiraju na objekt, poput signala ili mjesta za zaustavljanje, pokažu na njega i verbalno ‘izgovore’ ime objekta.”

Kako se izvodi metoda shisa kanko?

Istraživanje Japanskog instituta za tehnička istraživanja željeznice iz 1994. pokazalo je da praksa ''shisa kanko'' smanjuje ljudske pogreške za gotovo 85%.

“Budući da praksa uključuje oči, ruke, usta i uši, aktivno angažira sva osjetila'', dodaje Gallon. “Studije pokazuju da povećava protok krvi u frontalnom režnju mozga, gdje se nalaze naši sposobnosti rezoniranja, logike i uvida u buduće posljedice trenutnih akcija.”

Ovaj pristup je važan za svakodnevne zadatke s visokim ulozima, poput upravljanja željezničkim sustavom, ali i za manje, svakodnevne stvari, poput korištenja pegle za kosu.

“Naši mozgovi su stvoreni za preživljavanje, pa većinu vremena djelujemo po navici'', kaže trenerica za upravljanje vremenom Anna Dearmon Kornick. “Kad djelujemo po navici, trošimo manje kognitivne energije, što nam omogućuje da je očuvamo.”

Shisa kanko mogu koristiti i osobe s ADHD-om

Ova metoda može biti posebno korisna za osobe s ADHD-om. “Kada ADHD mozak dobije stimulaciju, također dobiva i regulaciju'', kaže Billy Roberts, terapeut u Focused Mind ADHD Counseling. “Angažiranjem više osjetila, ADHD mozak može biti više uključen u ponašanje. Možete to shvatiti kao oblik aktivnog slušanja. Ako osoba s ADHD-om ponovi što je upravo rečeno, riječi će bolje zapamtiti zbog ponavljanja.”

Terry Matlen, psihoterapeutkinja i konzultantica za ADHD, primijetila je da neki njezini klijenti s ADHD-om pjevaju melodiju neke pjesme kako bi zapamtili određene stvari. Na primjer, mogu uzeti melodiju pjesme “London Bridge Is Falling Down” i umjesto toga pjevati: “Moram isključiti pećnicu, pećnicu, pećnicu …”

“Izvršna funkcija je kod osoba s ADHD-om u nekoj mjeri smanjena — planiranje, organizacija, inicijativa, pamćenje'', kaže Matlen. “Samo razmišljanje: ‘Moram zapamtiti isključiti štednjak nakon kuhanja’ možda neće biti dovoljno.”

Shisa kanko u svakodnevici

Postoji više načina za uključivanje metode shisa kanko u svakodnevni život. “Pokušajte koristiti ovu tehniku kako biste pojačali važnost informacija ili akcija u svojoj dnevnoj rutini,” predlaže Rashelle Isip, trenerica produktivnosti. “Ne želite zaboraviti naočale prije nego što izađete ili ignorirati važan dokument na stolu koji trebate ponijeti. Tehnika može uključivati izgovaranje onog što trebate napraviti na glas, podizanje predmeta, zapisivanje, kliktanje prstima ili dodavanje podsjetnika u aplikaciju.”

Možete eksperimentirati s različitim pristupima i pronaći koji vam najbolje odgovara.

Sve možete pojednostavniti npr. pokazivanjem kvake na vratima i izgovaranjem: “Zaključao/la sam vrata'', ili pogazati na prekidač za svjetlo i izgovoriti: “Isključio/la sam svjetla'', dok izlazite iz kuće. Ili pokazati na ključeve i novčanik, te izgovoriti: “ključevi” i “novčanik” kako biste zapamtili da ih trebate uzeti, piše Huff Post.

“Druga opcija je koristiti metodu kad se osjećate preplavljeno, frustrirano ili ste pod stresom'', objašnjava Isip. “Vjerojatno već koristite neki oblik ove tehnike u svakodnevnom životu da se ponovno usredotočite i balansirate misli. To može izgledati kao izgovaranje naglas: ‘Udahni i opusti se,’ ‘Možeš to!,’ ‘Vrijeme je da se vratimo na pravi put,’ ‘OK, gdje smo stali?’ ili ‘Počnimo ispočetka.’”

Shisa kanko možete sasvim prilagoditi sebi

Shisa kanko može biti koristan za ponašanja obilježena izbjegavanjem. Osobe s ADHD-om posebno imaju problema sa započinjanjem, zadržavanjem pažnje ili završavanjem zadataka.

“Odrasla osoba s ADHD-om koja se suočava s neugodnim zadatkom — primjerice, pospremanje stola na poslu — može pokazati papir i naglas reći: ‘Stavit ću ovu stranicu u taj folder u tu ladicu.’ Zatim nastaviti, možda postaviti tajmer na 15 minuta'', objašnjava Matlen.

Sustav tako pomaže ublažiti odugovlačenje, izbjegavanje i stres.

Međutim, svakako povremeno mijenjajte metode. “Ako stalno pjevate istu pjesmu ili proizvodite iste zvukove, oni će postati dio automatskog iskustva i više nećete pamtiti jeste li to učinili'', upozorava Dearmon Kornick.

U konačnici, shisa kanko je dinamičan pristup. Možda nije za svakoga, ali nema štete isprobati ga.

“Svaki mozak s ADHD-om je drugačiji'', kaže Roberts. “Ono što funkcionira za neke, možda neće za druge. Važno je razumjeti: ako vještina funkcionira, zadržite je. Ako ne, možda vi i ta vještina niste kompatibilni. U redu je odustati i pronaći drugu!”

