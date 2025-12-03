Kako preživjeti blagdane s ADHD-om i autizmom? Psihologinja ima sedam ključnih savjeta

Božićno razdoblje za mnoge je vrijeme radosti, no za osobe s autizmom i poremećajem pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) može predstavljati iznimno stresno doba godine. Ipak, istaknuta psihologinja tvrdi da postoji mnogo načina kako preživjeti blagdansku sezonu i u njoj istinski uživati.

Ova stanja, prisutna od rođenja, mogu otežati snalaženje u određenim situacijama i senzornim iskustvima. Kako Božić sa sobom donosi glasniju, svjetliju i užurbaniju okolinu – od pretrpanih trgovina i bljeskajućih lampica do sveprisutne blagdanske glazbe i stalne društvene buke – osobe s autizmom i ADHD-om mogu se brzo osjećati preplavljeno, piše Daily Mail.

Dr. Selina Warlow, osnivačica klinike The Nook, ističe: "Kako se prosinac približava, dnevne rutine se mijenjaju, odgovornosti rastu, a pritisak da se ispune blagdanska očekivanja postaje sve veći."

Sedam načina kako 'izdržati' blagdane

Prema riječima dr. Warlow, zadaci poput odabira darova, planiranja kupovine, organizacije samog dana i pripreme obroka zahtijevaju dugotrajnu usredotočenost i planiranje unaprijed, što može biti posebno izazovno za osobe s ADHD-om.

"Financijski pritisak je još jedan veliki izazov. Upravljanje budžetom nije uvijek lako, primjerice, osobama s ADHD-om, a blagdanska sezona donosi dodatne troškove. Čak i uz najbolje namjere, pridržavanje budžeta može postati teško", objašnjava psihologinja.

S druge strane, za autistične osobe, blagdani donose dodatne nepredvidive elemente, promjene u rutini i poteškoće u socijalnoj interpretaciji. Čak i mali, neočekivani događaji koji zahtijevaju brzo usmjeravanje pažnje na nešto drugo mogu izazvati stres. Dodatni izazov predstavljaju društveni zahtjevi, poput zabava i dugotrajnog druženja s obitelji, koji mogu dovesti do emocionalne i fizičke iscrpljenosti.

Iako ovo doba godine može donijeti dodatne poteškoće, dr. Warlow tvrdi: "Moguće je stvoriti blagdansko razdoblje koje nije samo podnošljivo, već i istinski ugodno slijedeći ovih sedam provjerenih savjeta."

1. Planiranje unaprijed

Osobama s neurorazvojnim stanjima poput autizma i ADHD-a često je teško s izvršnim funkcijama, što se može očitovati kao smanjena sposobnost nošenja sa svakodnevnim zadacima poput planiranja. Međutim, dr. Warlow kaže da je priprema ipak moguća i znatno manje zastrašujuća ako se naizgled beskonačan popis zadataka podijeli na lakše, manje korake.

Primjerice, "sastavljanje popisa svih darova koje trebate kupiti" i "postavljanje jasnog budžeta za svaki" može pomoći u izbjegavanju panike u zadnji čas i impulzivne potrošnje. Ovo je također korisno pri pripremi božićne večere. "Odabir jelovnika, pisanje popisa za kupovinu i podjela kuhanja na manje korake" mogu "cijeli proces učiniti mirnijim".

2. Podijelite teret

U sezoni darivanja možda želite dati sve od sebe kako biste dan učinili posebnim za svoje voljene. No, dr. Warlow kaže da Božić često postaje preopterećujući kada ljudi osjećaju da sve moraju učiniti sami. Stoga je delegiranje ključno.

To može značiti da zamolite nekoga da donese desert, pomogne pri zamatanju darova ili preuzme pripremu jednog dijela obroka.

3. Neka bude jednostavno

Iako je prirodno željeti isplanirati mnogo toga kako bi dan bio čaroban, posebno ako imate djecu, dr. Warlow ističe da nema ničeg lošeg u jednostavnosti.

"Jednostavniji Božić nije manje vrijedan Božić. Uklanjanje nepotrebnih dodataka može sezonu učiniti mnogo ugodnijom. Primjerice, ne trebaju vam iste pidžame da biste imali sjajan Božić", dodaje.

4. Namjerni odmor i povlačenje

Možda se čini da nema vremena za odmor, ali dr. Warlow naglašava važnost planiranja: "Pregledajte svoj društveni kalendar i odredite gdje možete uklopiti mirnije dane, rane odlaske na spavanje ili 'dane pod dekicom' kako biste spriječili izgaranje."

Autističnim osobama, objasnila je, "možda treba vrijeme nasamo kako bi se regulirale i opustile". Dodala je: "Nekima pomaže stvaranje predvidljivog utočišta s prigušenim svjetlima, teškim dekama, poznatim mirisima ili umirujućim senzornim alatima." Bez obzira na neurorazličitost, ako napetost kod kuće raste, povlačenje može napraviti veliku razliku.

5. Umjereno s alkoholom

Ako konzumirate alkohol na blagdanskim okupljanjima, dr. Warlow savjetuje da unaprijed isplanirate kako ćete ga konzumirati u zdravoj mjeri.

"Upravljanje pićem na proslavama i planiranje kako to učiniti unaprijed može biti od pomoći. Možete izmjenjivati alkoholna pića s vodom ili unaprijed postaviti granicu. Na primjer, 'večeras ću popiti dva pića'. To može pomoći u kontroli impulsa", rekla je i dodala da je impulzivnost simptom ADHD-a koji se povezuje s poremećajima zlouporabe alkohola.

6. Senzorne strategije

Ovo doba godine može biti senzorno preplavljujuće za autistične osobe. Dr. Warlow kaže da slušalice za poništavanje buke, izbjegavanje bljeskajućih svjetala i nošenje udobne odjeće ispod svečanih kombinacija mogu pomoći.

Kada je riječ o božićnoj večeri, koja može uključivati mnogo hrane na koju autistične osobe nisu navikle, to može biti neodoljivo. To možete zaobići držeći se poznate hrane ili posluživanjem "sigurnog" obroka.

7. Iskoristite svoje snage

Iako se osobe s autizmom i ADHD-om mogu suočiti s dodatnim izazovima tijekom blagdana, dr. Warlow kaže da "one donose mnoge snage koje mogu obogatiti Božić za njih i za druge."

Iako osobe s autizmom i ADHD-om tijekom blagdana mogu nailaziti na dodatne izazove, dr. Warlow ističe da one istodobno imaju brojne snage koje mogu obogatiti božićno iskustvo – i njima samima i njihovim bližnjima.

