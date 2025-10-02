Pop zvijezda otvoreno o borbi s još jednom dijagnozom: 'I dalje mi je neugodno u vlastitoj koži'

Pop superzvijezda Robbie Williams, poznat po svojoj karizmi i energičnim nastupima, po prvi je put priznao da se potajno bori s Touretteovim sindromom. 51-godišnji pjevač otkrio je kako se njegovo stanje manifestira kao "unutarnji Tourette" – stalna navala nametljivih misli koje uspijeva zadržati u sebi, čak i dok pjeva pred desecima tisuća obožavatelja. Ovo priznanje, izneseno u podcastu "I'm ADHD! No You're Not", baca novo svjetlo na njegovu desetljećima dugu i javno dokumentiranu borbu s mentalnim zdravljem.

"Olimpijac u maskiranju": Nevidljiva borba iza reflektora

Williams je opisao kako je nedavno došao do spoznaje o prirodi svojih misli. "Upravo sam shvatio da imam Touretteov sindrom, ali on ne izlazi van", podijelio je. "To su nametljive misli koje se događaju. Hodao sam ulicom neki dan i shvatio da su te nametljive misli zapravo unutarnji Touretteov sindrom. Samo ne izlazi na vidjelo."

Ova unutarnja borba toliko je intenzivna da je ni zaglušujuća buka i ljubav publike ne mogu utišati. "Mislili biste da će stadion pun ljudi koji vam iskazuju ljubav djelovati kao distrakcija, ali što god da je to u meni, ne može to čuti. Ne mogu to primiti", priznao je, otkrivajući duboki jaz između svoje vanjske persone i unutarnjeg proživljavanja.

Ta dihotomija ključna je za razumijevanje njegovog odnosa prema karijeri. Unatoč desetljećima nastupa na rasprodanim stadionima, prvo s grupom Take That, a potom i kao solo umjetnik, Williams priznaje da je i dalje prestravljen turnejama. "Imam vrlo kompliciran odnos s turnejama i nastupima uživo. Ljudi kažu: 'Oh, ideš na turneju? Mora da si jako uzbuđen.' Zapravo nisam. Prestravljen sam", rekao je. "Maskiram se kao da sam olimpijac u maskiranju. Uspio sam djelovati drsko, pompozno i samouvjereno, koristeći velike geste koje su mi pomogle – zahvaljujući njima moje je lice završilo na plakatima, a ljudi i dalje kupuju ulaznice. Ali ono što se zapravo događa jest da se cijelo vrijeme osjećam potpuno suprotno od toga."

Što je zapravo Touretteov sindrom?

Kako bi se u potpunosti shvatila težina Williamsovog priznanja, važno je razumjeti samo stanje. Touretteov sindrom (TS) je nasljedni, neurološki poremećaj koji karakteriziraju nevoljni, brzi i ponavljajući pokreti ili glasovni zvukovi zvani tikovi. Iako se često povezuje s vanjskim manifestacijama, poput treptanja, trzaja glavom ili izgovaranja riječi, borba može biti i unutarnja.

Tikovi se dijele na motoričke i vokalne, te na jednostavne i složene. Mnogi oboljeli osjećaju snažan poriv ili neugodan osjećaj prije tika, a njegovo izvođenje donosi privremeno olakšanje. Stanje se može pogoršati pod utjecajem stresa, uzbuđenja ili umora. Williamsov slučaj, kao i onaj škotskog pjevača Lewisa Capaldija čiji su ga vidljivi tikovi natjerali na pauzu u karijeri, ističe kako ovo stanje duboko utječe na život pojedinca, bez obzira na to jesu li simptomi vidljivi okolini ili ne. TS često dolazi u kombinaciji s drugim stanjima poput poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) i opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP), što dodatno komplicira kliničku sliku, piše Daily Mail.

Cjeloživotna potraga za dijagnozama

Williamsova borba s Touretteovim sindromom samo je posljednje poglavlje u njegovoj dugoj povijesti mentalnih i neuroloških izazova. Pjevač, koji je rekorder s osvojenih 18 BRIT nagrada, otvoreno je govorio o ovisnostima o alkoholu i drogama, depresiji, anksioznosti, disleksiji i PTSP-u koji vuče iz dana najveće slave.

Nedavno je otkrio da mu je ADHD dijagnosticiran čak tri puta, jednostavno zato što bi svaki put "zaboravio" da ima tu dijagnozu. Prisjetio se prvog puta, oko 2006. godine, kada je tražio dijagnozu kako bi dobio lijek Adderall. "Postojalo je olakšanje što sam dobio službenu dijagnozu, ali još veće olakšanje što sam dobivao 200 tih tableta. Mislio sam da će me tablete popraviti jer uvijek tražite lijek", iskreno je rekao. "Uvijek tražite lijek za boljku, za bolest u svojoj glavi. Tako sam brzo prešao s uzimanja tableta na njihovo drobljenje i ušmrkavanje."

U svojoj neprestanoj potrazi za razumijevanjem "zašto se osjeća tako neugodno u vlastitoj koži", nedavno je napravio i online test na autizam. Iako je test bio negativan, otkrio je da ima "autistične osobine" koje se tiču socijalne interakcije i anksioznosti pri napuštanju sigurnog prostora – njegovog kreveta. "Kad sam u krevetu, to je moja zona udobnosti. Bilo gdje izvan tog kreveta je moja zona nelagode", objasnio je. "Stvari idu na bolje. Bilo je užasno kroz moje stravične dvadesete, loše kroz tridesete, u četrdesetima je počelo bivati bolje i na uzlaznoj sam putanji, ali i dalje mi je neugodno u vlastitoj koži."

Otvorenost Robbieja Williamsa, prikazana i u njegovom filmu Better Man, dragocjen je doprinos destigmatizaciji mentalnog zdravlja. Njegova priča služi kao snažan podsjetnik da se iza blještavila slave često kriju duboke i složene ljudske borbe. Priznanjem o "unutarnjem Touretteu", Williams nije samo dao glas vlastitoj patnji, već i patnji nebrojenih drugih koji svoje bitke vode u tišini, daleko od očiju javnosti.

