Pogledajte ih potpuno opuštene: Josipa Lisac i Nina Badrić se rasplesale na popularni hit

Pogledajte ih potpuno opuštene: Josipa Lisac i Nina Badrić se rasplesale na popularni hit
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Josipa Lisac i Nina Badrić uživale su na dodjeli nagrada Story Hall of Fame, a posebno ih je razveselila pjesma Matije Cveka

20.5.2026.
9:17
Pjesma "Visine" Matiji Cveku donijela je zasluženo mjesto među najvećim domaćim glazbenim zvijezdama, a koliko je taj romantični hit i dalje omiljen među publikom pokazuje i snimka koja kruži društvenim mrežama.

TikTok profil Storyja objavio je video snimljen tijekom događaja Story Hall of Fame na kojem se jasno vidi kako se hrvatske glazbene dive, Josipa Lisac i Nina Badrić, provode plešući i uživajući dok je Cvek izvodio pjesmu na pozornici.

@storyhrvatska Onda postaneš najbolji plesač u prvim redovima 🔥 #storyhalloffame #story #storyhr ♬ izvorni zvuk - storyhrvatska

"Kad bi Josipa Lisac znala moju pjesmu ja bih ladno otišao u mirovinu! Šta više od života tražiti?", napisao je jedan korisnik vidno oduševljen činjenicom kako hrvatska diva zna pjesmu "Visine" od riječi do riječi. Nadalje, drugi je korisnik oduševljen energijom koju Lisac ima u 77. godini: "Josipa kraljica, koliko godina ima a koja energija."

U zagrebačkom HNK2 u ponedjeljak navečer održana je 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, a posebno se istaknula RTL-ova serija "Divlje pčele" koja je dobila nagradu za najbolju seriju prema mišljenju čitatelja Storyja.

Nina BadrićJosipa LisacMatija CvekGlazbaStory Hall Of Fame
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
