Pogledajte ih potpuno opuštene: Josipa Lisac i Nina Badrić se rasplesale na popularni hit

Pjesma "Visine" Matiji Cveku donijela je zasluženo mjesto među najvećim domaćim glazbenim zvijezdama, a koliko je taj romantični hit i dalje omiljen među publikom pokazuje i snimka koja kruži društvenim mrežama.

TikTok profil Storyja objavio je video snimljen tijekom događaja Story Hall of Fame na kojem se jasno vidi kako se hrvatske glazbene dive, Josipa Lisac i Nina Badrić, provode plešući i uživajući dok je Cvek izvodio pjesmu na pozornici.

"Kad bi Josipa Lisac znala moju pjesmu ja bih ladno otišao u mirovinu! Šta više od života tražiti?", napisao je jedan korisnik vidno oduševljen činjenicom kako hrvatska diva zna pjesmu "Visine" od riječi do riječi. Nadalje, drugi je korisnik oduševljen energijom koju Lisac ima u 77. godini: "Josipa kraljica, koliko godina ima a koja energija."

U zagrebačkom HNK2 u ponedjeljak navečer održana je 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, a posebno se istaknula RTL-ova serija "Divlje pčele" koja je dobila nagradu za najbolju seriju prema mišljenju čitatelja Storyja.