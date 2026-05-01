Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Nina Badrić (53), u četvrtak je, održala spektakularan koncert na prepunoj splitskoj Pjaci. Energičnim i emotivnim nastupom oduševila je brojne Splićane i njihove goste te tako službeno otvorila koncertni dio programa Sudamje, višednevne proslave blagdana svetog Dujma i Dana grada Splita.

Već s prvim taktovima svojih najvećih hitova, Nina je stvorila sjajnu atmosferu na jednom od najljepših gradskih trgova, a publika je svaku pjesmu pjevala s njom uglas. Koncert je označio početak bogatog glazbenog programa koji će se u gradu pod Marjanom odvijati sve do desetog svibnja.

Početak fešte pod motom 'Nima grada bez judi'

Ovogodišnja Sudamja održava se pod geslom "Nima grada bez judi", inspiriranim legendarnim riječima Meštra iz serije "Velo misto", čime se slavi zajedništvo te jedinstveni duh grada i njegovih stanovnika.

Narednih dana na splitskim pozornicama, od Pjace i Rive do Starog placa, nastupit će i druga velika imena domaće glazbene scene poput klape Intrade, Urbana, TBF-a, Petra Graše, Parnog Valjka te Doris Dragović, koja će pjevati na središnjoj proslavi na Rivi na sam dan blagdana, sedmog svibnja.

Novi album i povratak na veliku scenu

Nastup u Splitu samo je nastavak iznimno uspješne godine za Ninu Badrić. Valja podsjetiti da je pjevačica u veljači ove godine, nakon čak petnaest godina pauze, objavila novi studijski album pod nazivom "Moji ljudi". Album, koji je svjetlo dana ugledao 13. veljače, kritika i publika opisuju kao njezin najosobniji projekt do sada, ispunjen pjesmama koje govore o ljubavi, bliskosti i zahvalnosti.

Izlazak novog materijala pratio je i veliki povratak na regionalne pozornice. Ubrzo nakon objave albuma, Nina je održala dva ekskluzivna koncerta u kultnoj Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu. Nakon Splita, Ninu Badrić, već 17. svibnja očekuje nastup u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

