Šest najgorih namirnica za zdravlje crijeva: Izbjegavajte ih jer najviše štete probavi

Nekada opskurne namirnice poput kefira, kombuche, kimchija i kiselog kupusa preselile su se iz specijaliziranih trgovina na police velikih supermarketa. Sve veći broj dokaza koji ističu važnost crijevnog mikrobioma, odnosno zajednice bakterija koje oblažu naša crijeva i pomažu u probavi hrane.

Istraživanja su pokazala da zdrava crijeva mogu utjecati na sve, od imunološkog sustava i metabolizma pa čak i do mentalnog zdravlja. Stoga ne čudi zašto je zanimanje za ovu temu na najvišoj razini dosad. Uostalom, probavni simptomi razlog su za jedan od osam posjeta liječniku opće prakse, a problemi povezani s crijevima su u porastu. Slučajevi upalnih bolesti crijeva, koje uključuju autoimune bolesti poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, porasli su za 34 posto u deset godina.

No, koliko god je važno graditi dobre bakterije u crijevima konzumiranjem hrane pune zdravih probiotika i prebiotika, jednako je važno i izbjegavanje određenih namirnica, kažu stručnjaci.

Mogli biste se iznenaditi koje točno namirnice mogu nanijeti najviše štete crijevnim bakterijama i općenito poremetiti probavu, piše Daily Mail.

1. Kruh iz supermarketa

Dobro je poznato da je ultraprerađena hrana, bogata mastima, šećerom i obično zapakirana u plastiku, loša za crijeva. No, postoji jedan omiljeni proizvod koji često prolazi ispod radara, kaže Jordan Haworth, gastrointestinalni fiziolog.

"Mnogi kruhovi iz supermarketa iznenađujuće su loši za crijeva zbog visokog sadržaja sintetičkih emulgatora", objasnio je.

Emulgatori, koji se koriste za povećanje volumena hrane, nalaze se u nizu popularnih proizvoda, od kolača do dječjih jogurta. Međutim, stručnjaci sugeriraju da emulgatori mogu poremetiti odvajanje masnog i vodenog sloja u crijevima, što dovodi do oštećenja zaštitne crijevne sluznice. Smatra se da to povećava rizik od bakterijskih infekcija u crijevima, od kojih su neke poznate kao okidači za razvoj raka crijeva.

Iako su prirodni emulgatori, poput lecitina, guar gume i pektina, manje štetni, većina kruhova iz supermarketa koristi sintetičke alternative jer bolje poboljšavaju čvrstoću i svježinu tijesta. Procesiranjem bijelog kruha također se uklanjaju vlakna, ključna za hranjenje dobrih crijevnih bakterija i uklanjanje toksina.

Čak se i navodno zdravi sourdough kruhovi iz supermarketa našli na meti kritika. Poznati nutricionist, profesor Tim Spector, upozorio je kako mnogi takvi kruhovi sadrže kemikalije, komercijalne kvasce i emulgatore kako bi se u kratkom vremenu imitirao okus pravog sourdougha. Kako biste bili sigurni, Haworth savjetuje da kruh kupujete u lokalnoj pekarnici ili da pažljivo provjeravate deklaracije te uvijek birate opciju s cjelovitim žitaricama.

2. Sladoled

Svi smo iskusili neugodnu bol u trbuhu nakon previše sladoleda. No, nije samo bogatstvo okusa i obilje šećera u ovoj popularnoj slastici ono što može naštetiti crijevima.

"Sladoledi su također puni emulgatora koji se koriste za postizanje glatke teksture, sprječavanje stvaranja kristala leda i miješanje masti i vode", kaže Haworth. Najčešći sintetički emulgatori u kupovnom sladoledu uključuju E471 i E433.

Procjenjuje se da oko deset posto populacije ima određeni stupanj intolerancije na mliječne proizvode. Kod ove skupine, šećeri iz mlijeka, poznati kao laktoza, fermentiraju u debelom crijevu, uzrokujući nadutost, plinove i proljev. Za zdraviju alternativu, Haworth predlaže fermentirane jogurte poput kefira ili grčkog jogurta, koji unose korisne bakterije u crijevni mikrobiom i jačaju crijevnu sluznicu.

3. Gazirana pića i slatkiši bez šećera

Dok previše šećera hrani štetne crijevne bakterije i potiče upale, ni umjetni zaslađivači nisu puno bolji, upozoravaju stručnjaci. Studije na životinjama pokazale su da zaslađivači mogu narušiti ravnotežu crijevnih mikroba. Jedno istraživanje na ljudima iz 2023. godine otkrilo je da dva najpopularnija zaslađivača, sukraloza i saharin, mijenjaju crijevni mikrobiom i način na koji tijelo obrađuje šećer u krvi.

Jedno dijetalno gazirano piće dnevno je u redu, kaže Haworth, ali ako ste skloni piti više, razmislite o zamjeni za zdravija fermentirana pića poput kombuche. Nutricionistica Adrienne Benjamin također upozorava da se čokolade, gumeni bomboni i peciva s manje šećera često oslanjaju na šećerne alkohole poput eritritola i sorbitola, koji su poznati po tome što uzrokuju probavne smetnje.

4. Veganski sir

Iako su veganski sirevi osnovna namirnica za mnoge, popis njihovih sastojaka može biti iznenađujuće loš za crijeva. "Mnogi lažni sirevi napravljeni su od rafiniranih ulja, škroba i stabilizatora koji nude malu nutritivnu vrijednost i mogu iritirati crijevnu sluznicu", objašnjava Benjamin. Također im nedostaju žive kulture koje se nalaze u fermentiranim mliječnim proizvodima.

Stoga je preporuka potražiti alternative bez mliječnih proizvoda koje se prvenstveno sastoje od cjelovitih namirnica poput mljevenih orašastih plodova, sjemenki ili kuhanog povrća s dodanim začinima.

5. Kamenice

Pojedinačno najgora hrana za zdravlje crijeva je sve ono od čega se možete razboljeti, kaže fiziolog Jordan Haworth, a na vrhu tog popisa nalaze se kamenice.

"Trovanje hranom i želučane viroze najveći su pojedinačni uzrok dugotrajnih crijevnih problema poput sindroma iritabilnog crijeva (IBS)", objasnio je.

Bakterijski toksini koji uzrokuju trovanje hranom oštećuju crijeva pokretanjem upale i prekomjerne stimulacije živaca. "Uvijek izbjegavam kamenice", objasnio je Haworth. "One pokupe mnogo virusa u vodi, a s obzirom na porast izlijevanja otpadnih voda posljednjih nekoliko godina, porastao je i broj virusa koje prenose kamenice. Danas ih neću jesti ako nisu potpuno kuhane."

6. Pržena hrana

Hrana spravljena u ulju, osobito pržena u dubokom ulju, također može oštetiti crijeva.

"Kada pržite ulja na visokim temperaturama, ona oksidiraju. Ovi oksidirani spojevi povezani su s negativnim promjenama u crijevnom mikrobiomu, stoga pokušavam ograničiti prženu hranu kad god je to moguće", kaže Haworth. Masti i ulja koja se koriste za prženje, poput biljnog, sojinog i repičinog ulja, teže su probavljiva, što može uzrokovati probavne tegobe.

Ako već nešto pržite, držite se ekstra djevičanskog maslinovog ulja, jer je to najzdravije ulje za kuhanje. "Polifenoli u ekstra djevičanskom maslinovom ulju zapravo štite hranu od oksidacije, što ga čini puno boljom opcijom za kuhanje", objasnio je.

Važno je zapamtiti da izgradnja zdravog crijevnog mikrobioma nije samo dodavanje korisnih namirnica u prehranu, već i svjesno izbjegavanje onih koje mogu narušiti osjetljivu ravnotežu u našem probavnom sustavu. Promišljenim odabirom hrane možemo značajno doprinijeti cjelokupnom zdravlju i dobrobiti.

