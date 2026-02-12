Masovni napad Rusije: Snažne eksplozije odjekivale Kijevom, šire se snimke

Ukrajinska prijestolnica Kijev rano u četvrtak ponovno je meta velikog napada ruskih projektila koji su pogodili više zgrada, objavile su lokalne vlasti.

"Masovni napad na prijestolnicu još uvijek je u tijeku", objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na platformi Telegram.

On je naveo da su pogođene zgrade s obje strane Dnjepra. Zasad nema informacija o žrtvama, no na teren su upućeni timovi hitne medicinske pomoći.

Odjekivale snažne eksplozije

Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, potvrdio je da je zabilježen najmanje jedan pogodak u istočnom predgrađu, dok su svjedoci Reutersa izvijestili o snažnim eksplozijama koje su odjekivale gradom.

Pod napadom se našao i grad Dnjipro na jugoistoku zemlje, objavio je regionalni guverner Oleksandr Ganža. Prema njegovim riječima, oštećeno je nekoliko privatnih kuća i automobila, ali zasad nema naznaka o ljudskim žrtvama.

Uzbune za zračnu opasnost ostale su na snazi u Kijevu i Dnjipru dugo nakon ponoći.

