Rusija spremna za eskalaciju: Više od 100 tisuća vojnika kreće u novi napad

Ruska Federacija koncentrira trupe i vojni materijal za masovnu ofenzivu kako bi do kraja ljeta porazila Ukrajinu i diktirala Kijevu mirovne uvjete, uvjereni su ukrajinski i međunarodni vojni promatrači, piše Kyiv Post. Moskva prikuplja strateške rezerve za napad velikih razmjera koji će biti pokrenut krajem proljeća u istočnom, a kasnije i južnom sektoru Ukrajine, rekao je Roman Pohorilij, suosnivač vojne istraživačke skupine Deep State UA, na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu u petak, 9. veljače.

Glavna os ofenzive bit će prema glavnim gradovima Donjecke regije, Slovjansku i Kramatorsku na istoku Ukrajine, s općim ciljem uključivanja većine kopnenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u opću bitku i njihovog uništenja, rekao je. Potporni napad koji će biti pokrenut kasnije, početkom ljeta, pogodit će južne teritorije Ukrajine i biti usmjeren prema većim gradovima Zaporožje i Orihiv, s ciljem odvraćanja ukrajinskih snaga s glavnog područja bitke na istoku, dodaje.

Ukupne ruske snage koncentrirane za glavni napor operacije mogle bi brojati više od 100.000 ljudi, rekao je suvoditelj DeepStatea Ruslan Mikula.

Velika proljetna ofenziva

Analiza Američkog Instituta za proučavanje rata dala je slična predviđanja. Vjeruju da rusko vojno zapovjedništvo namjerava rasporediti strateške rezerve, koje formira od sredine 2025., za veliku proljetnu ofenzivu na istoku Ukrajine. Tekuće rusko planiranje velike ofenzive, prema ISW-u, potvrđeno je na temelju uočljivih kretanja trupa i obrazaca novačenja te je jasno u suprotnosti sa službenim izjavama Kremlja da Rusija želi mir s Ukrajinom i ne želi preuzeti više teritorija od Ukrajine, navodi se u tom izvješću.

U analizi ISW-a navodi se da je namjera Kremlja da porazi Ukrajinu u ratno dobitnoj ofenzivi vjerojatno nerealna zbog snage ukrajinskih obrambenih mreža temeljenih na dronovima i pada broja regruta unutar Rusije. U analizi DeepStatea u subotu o vjerojatnosti postizanja ciljeva ruske ofenzive navodi se da su ukrajinske borbene performanse pokazale da su kijevske snage sposobne zaustaviti Ruse i da će to vjerojatno ponovno učiniti te se pozivaju zapadne saveznike Ukrajine da razlikuju ruske borbene sposobnosti kako se reklamiraju u ruskim državnim medijima od onoga što su ruske snage zapravo sposobne na ukrajinskim bojištima.

"Mi [Ukrajina] smo već pretvorili 'drugu najmoćniju vojsku svijeta' u vojsku koja trpi kolosalne ljudske gubitke, provodi napade motociklima i civilnim automobilima te koristi magarce, deve i konje za logistiku. Moskva poznaje samo jezik sile i ta se sila mora demonstrirati zajedničkim naporima, kombinirajući naše iskustvo s naoružanjem naših partnera“, dijelom se navodi u izjavi DeepStatea.

'Ukrajinski narod je iza njih'

General David Petraeus, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu i bivši direktor CIA-e, u komentaru za Kyiv Post rekao je da su ruski napadi prema prvom cilju, Pokrovsku, već u tijeku i da se Oružane snage (AFU) drže u tom sektoru mjesecima. Na pitanje hoće li se ta ukrajinska obrana moći oduprijeti masovnijoj proljetno-ljetnoj ofenzivi, Petraeus je rekao:

"Zaustavit će Ruse. Izdržat će. Ukrajinski narod je iza njih", rekao je. Ukrajinski vojni novinar Andrij Tsaplienko 8. veljače je na Telegramu komentirao:

"Rusija akumulira snage i priprema novu veliku ofenzivu na jugu i istoku Ukrajine ljeti... i priprema se za eskalaciju, a ne za diplomaciju... Bit će zaustavljeni.“

Počevši od početka 2024., jedinice Oružanih snaga sve se više okreću rojevima dronova kako bi poduprle obranu, nanoseći velike žrtve i unutar godine dana prisiljavajući ruske snage da odustanu od gotovo svake upotrebe oklopnih vozila poput tenkova i oklopnih transportera, jer su ta vozila vrlo ranjiva na napade dronova.

Ne treba vjerovati ruskim tvrdnjama o miroljubivim namjerama

Ruska protutaktika, prvi put primijenjena početkom 2025. - infiltracijski napadi malih skupina teže uočljivih pješaka - omogućila je snagama Kremlja da nastave postizati male, postupne napretke po cijenu velikih, a ponekad i strašnih žrtava. Kiril Sazonov, časnik i bloger jedinice u 41. mehaniziranoj pješačkoj brigadi AFU-a, rekao je da su predviđanja o velikoj ruskoj ofenzivi vjerodostojna i da se ruskim tvrdnjama o miroljubivim namjerama ne treba vjerovati.

"Da, istina je. Rusija se ne priprema potpisati mirovni sporazum; vidimo napore za povećanje pritiska, uključujući i na prvim linijama...", rekao je Sazonov u analizi objavljenoj u ponedjeljak na njegovom osobnom Telegram kanalu.

"Pitanje su sposobnosti... trenutno Rusija nema nekoliko stotina tisuća vojnika s oklopnim vozilima u pozadini koje bi u pravom trenutku mogla baciti protiv Ukrajine. Oni koji su mogli biti bačeni, već su bačeni. Jurišne jedinice se regrutiraju doslovno u hodu. Regrutiraju se, malo obuče [ili ne], dovedu se i odu [u smrt]“, nastavio je Sazonov.

"Očito je da će s otopljavanjem vremena baciti sve svježe što imaju u rezervi... [Ali] vidjet ćemo isti rezultat. To nam je poznato. Vidjet ćemo minimalan napredak s maksimalnim gubicima. Ovako se bore protiv njih od 2022. I njihovo se gospodarstvo stvarno raspada. Sada je kriza. A do ljeta će naglo krenuti nizbrdo. Poput pneumatskog čekića", predvidio je Sazonov.

