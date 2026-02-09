Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Trumpovu administraciju da odbija provesti navodne rusko-američke sporazume o Ukrajini i da provodi politiku "ekonomske dominacije", u komentarima za rusku registriranu TV BRICS. Ove izjave označavaju oštriji zaokret u retorici Moskve prema Washingtonu, a Lavrov tvrdi da su se SAD povukle od onoga što je opisao kao "sporazume iz Anchoragea" iz 2025. godine, koji su predviđali da Ukrajina preda cijelu regiju Donbasa Rusiji bez borbe.

"Govore nam da ukrajinsko pitanje treba riješiti. U Anchorageu smo prihvatili prijedlog SAD-a", rekao je Lavrov. "Dali su ponudu, mi smo se složili i problem je trebao biti riješen. Čini se da su to predložili i da smo bili spremni - a sada nisu."

Bijela kuća nije potvrdila postojanje takvih sporazuma, a ranije ih je odbila priznati, piše Kyiv Independent. Lavrov je rekao da unatoč izjavama o prelasku na "široku suradnju u punom opsegu", Washington nastavlja provoditi ono što je opisao kao antirusku politiku. Kao dokaz istaknuo je nove sankcije i zapadne akcije protiv ruske flote tankera za prijevoz nafte iz sjene.

Na otvorenom moru vodi se rat protiv tankera

"U praksi sve izgleda suprotno: uvode se nove sankcije, a na otvorenom moru vodi se rat protiv tankera", rekao je ministar. Više o tome čitajte OVDJE.

Rusija već dugo zahtijeva da se ukrajinske snage povuku iz Donbasa i sve više veže svaki budući mirovni sporazum za takav potez nakon više od desetljeća borbi u regiji. Ukrajina je isključila mogućnost povlačenja, iako su ukrajinski dužnosnici rekli da bi se mogli razmotriti alternativni aranžmani, uključujući demilitariziranu zonu. SAD je iznio ideju o slobodnoj ekonomskoj zoni u dijelovima ratom razorene regije.

Washington je navodno rekao Kijevu da će sigurnosna jamstva uslijediti tek nakon mirovnog sporazuma s Rusijom, sporazuma za koji se općenito očekuje da će uključivati ​​teritorijalna pitanja vezana uz Donbas. Izvor upoznat s tim pitanjem rekao je da Washington "ne pokušava nametnuti nikakve teritorijalne ustupke Ukrajini", dodajući da "obje strane moraju pristati na mirovni sporazum, ali sadržaj mirovnog sporazuma ovisi o Rusiji i Ukrajini". Teritorijalna pitanja ostaju glavna prepreka u pregovorima.

Intenzivne diplomatske aktivnosti

Lavrov je također kritizirao Trumpovu administraciju jer nije ukinula zakone donesene pod bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom koji je nametnuo sankcije Rusiji nakon početka njezine potpune invazije. Komentari dolaze u trenutku kada se diplomatske aktivnosti intenziviraju oko napora za okončanje ruskog rata, a trilateralni razgovori u kojima sudjeluju Ukrajina, SAD i Rusija potencijalno bi se mogli nastaviti već ovog tjedna.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Washington inzistira na završetku rata prije početka ljeta i da bi mogao izvršiti pritisak na strane u skladu s tim vremenskim okvirom. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker usprotivio se toj karakterizaciji, rekavši 9. veljače da Sjedinjene Države nisu postavile nikakav rok za završetak rata.

"Taj rok u lipnju spomenuo je predsjednik Zelenski", rekao je. Ne mislim da je to nešto što su Sjedinjene Države iznijele. Voljeli bismo to prije nego kasnije." Američki ministar financija Scott Bessent rekao je 5. veljače da će Washington odlučiti hoće li uvesti dodatne sankcije Rusiji na temelju napretka u mirovnim pregovorima.

