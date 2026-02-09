Objavljena brutalna akcija američkih specijalaca! 'Pao' ruski tanker: 'Naći ćemo vas bilo gdje na svijetu'

Američko ministarstvo obrane, ili ministarstvo rata, kako se naziva tijekom Trumpovog mandata, objavilo je video napada specijalaca na tanker "Aquila II". Lovili su ga od Kariba do Indijskog oceana. Operacija je provedena bez incidenata, naveli su na stranici X.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

Postao je meta jer nije poštovao "karantenu" odnosno zabranu plovidbe s naftom i iz Venezuele, koju je uvela Trumpova administracija.

"Kada Ministarstvo rata kaže da je na snazi ​​karantena, mi to shvaćamo izuzetno ozbiljno. Ništa neće spriječiti Ministarstvo rata da brani našu domovinu, čak ni oceani s druge strane svijeta. Tijekom noći između nedjelje i ponedjeljka, američke vojne snage izvele su zakonito pomorsko presretanje i ukrcaj na 'Aquilu II' bez incidenata, u području odgovornosti INDOPACOM-a“, stoji u objavi koja prati video na društvenoj mreži X.

Djelovao suprotno karanteni

Dodaje se da je tanker "Aquila II" djelovao suprotno karanteni koju je predsjednik Trump nametnuo u karipskoj regiji za plovila pod sankcijama.

"On je jurio, a mi smo ga slijedili. Ministarstvo rata pratilo je i lovilo ovo plovilo od Kariba do Indijskog oceana. Nijedna druga nacija na planetu Zemlji nema sposobnost provesti svoju volju u bilo kojem području. Na kopnu, u zraku ili na moru, naše oružane snage će vas pronaći i privesti pravdi. Ostat ćete bez goriva puno prije nego što uspijete pobjeći. Ministarstvo rata spriječit će sve ilegalne aktere i njihove pomagače da prkose američkoj moći u globalnom pomorstvu", navodi se u izjavi.

Iako američke vlasti nisu precizirale čiji je to brod, informacije o tankeru "Aquila II" objavila je Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine. Prema tim izjavama, brod je dio ruske takozvane "flote u sjeni" i plovi pod zastavom Paname.

