Ovo je Ljubomir koji je upucao Putinovog generala? Rusi objavili: 'Evo koliko su mu platili'

Ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) u ponedjeljak je priopćila da su dvojica osumnjičenika za pokušaj atentata na ruskog general-pukovnika Vladimira Aleksejeva priznala da su izvršavala naredbe Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), prenosi Independent.

FSB smatra da je likvidaciju pokušao izvršiti Ljubomir Korba, Rus rođen u Ukrajini, koji je u međuvremenu izručen iz Dubaija i potom ispitan.

Ljubomir Korba Foto: Russian Federal Security Service/tass/profimedia

Njegov pomagač bio je ruski državljanin Viktor Vasin kojeg su Rusi također ispitali.

Viktor Vasin Foto: Russian Federal Security Service/zuma Press/profimedia

Optužili Poljsku

U priopćenju FSB-a stoji da su Korba i Vasin ispričali detalje o pucnjavi i naveli da je "izvršena u ime SBU-a". FSB također tvrdi da je SBU regrutirao Korbu u kolovozu prošle godine te da je prošao obuku u Kijevu. Mjesečnu plaću primao je u kriptovalutama, a za atentat na Aleksejeva trebao je dobiti 30.000 dolara. Isto tako, FSB tvrdi da je u regrutaciji Korbe sudjelovala i poljska obavještajna služba.

Izručenje Ljubomira Korbe Foto: Russian Federal Security Service/zuma Press/profimedia

Međutim, Rusija nije pružila nikakve dokaze koji bi potkrijepili tvrdnju, dok je Ukrajina ranija negirala umiješanost. Vlast u Varšavi zasad se nije oglasila o spomenutim navodima.

Tko je Aleksejev?

Podsjetimo, pokušaj likvidacije odvio se u petak ujutro u Moskvi nakon što je napadač otvorio vatru i na generala ispalio više metaka. Svjedoci su ispričali da su odjeknuli pucnjevi, a potom se začulo zazivanje upomoć. "Vidio sam kako leži prekriven krvlju. Susjed je vikao da pozovem hitnu i da ima prostrjelnu ranu", naveo je očevidac. Ranjeni Aleksejev završio je u bolnici, navodno se borio za život, no najnovije informacije ukazuju na to da je povratio svijest nakon operacije.

Vladimir Aleksejev Foto: Not Supplied/willwest News/profimedia

Aleksejev je inače prvi zamjenik šefa ruske vojne obavještajne službe (GRU), a tu funkciju obnaša još od 2011. godine. Smatra se da stoji iza obavještajnih i hibridnih operacija protiv Ukrajine, a zapovijedao je i ruskom vojnom obavještajnom službom u Siriji. Imao je ključnu ulogu u suzbijanju kratkotrajne pobune skupine Wagner 2023. godine. Tada je bio jedan od dužnosnika koji su pregovarali s čelnikom skupine Jevgenijem Prigožinom.

Vladimir Aleksejev Foto: Not Supplied/willwest News/profimedia

Sjedinjene Države sankcionirale su ga 2016. godine zbog organiziranja "zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti" tijekom predsjedničkih izbora koji su se održali te godine i na kojima je Donald Trump osvojio mandat. Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija optužili su ga pak da je dvije godine kasnije organizirao napad otrovom novičokom na ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju koji su tada živjeli u Engleskoj.

