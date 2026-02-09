FREEMAIL
NAPETA SITUACIJA /

Satelitske snimke razotkrile Putinov plan? Pazite što se događa na granici s NATO državom

Satelitske snimke razotkrile Putinov plan? Pazite što se događa na granici s NATO državom
Foto: Screenshot/x/yle

ISW smatra da je izgradnja vojnih baza dokaz da se ruska vojska priprema za mogući sukob s NATO-om

9.2.2026.
9:05
Erik Sečić
Screenshot/x/yle
Rusija je proteklih mjeseci znatno proširila svoju vojnu infrastrukture duž granice s NATO-om, naveo je prošli tjedan njemački list Frankfurter Rundschau u svojoj analizi. 

Ističu da Rusija u Petrozavodsku, koji se nalazi otprilike 160 kilometara istočno od Finske, inače članice Saveza, proširuje vojnu bazu Ribku.

Riječ je o lokaciji koja potječe još iz sovjetskog razdoblja, uglavnom je bila napuštena od početka 2000-ih, a sada se temeljito obnavlja. 

Gradi se i vojni grad? 

Vjeruje se da bi Ribka trebala postati sjedište koje bi potencijalno moglo zapovijedati desecima tisuća vojnika. U budućnosti, tamo bi trebalo biti sjedište 44. armijskog korpusa. 

Satelitske snimke finske radiotelevizije Yle na tom području prikazuju građevinske radove u razdoblju od lipnja 2024. pa do listopada 2025. godine. 

Isto tako, satelitske snimke iz svibnja i kolovoza prošle godine pokazuje da Rusija u Kandalakši, u Murmanskoj regiji, gradi novi vojni grad. Institut za proučavanje rata (ISW) ocjenjuje da bi tamo trebale biti stacionirane topnička i inženjerijska brigada. U Alakurttiju, svega 50 kilometara od granice, navodno pak nastaju nove vojarne i skladišta za oklopna vozila. 

NATO reagirao 

ISW smatra da je izgradnja vojnih baza dokaz da se ruska vojska priprema za mogući sukob s NATO-om. Kao odgovor na njihove aktivnosti, NATO je pojačao svoju prisutnost na istočnom krilu Saveza. 

Frankfurter Rundschau ističe da njemačke oružane snage (Bundeswehr) u tom kontekstu imaju važnu ulogu u zaštiti istočne granice u Litvi. Njemačka je povećala prisutnost svojih snaga u toj baltičkoj državi i redovito provode vježbe s litavskim i drugim NATO-ovim oružanim snagama. Do kraja 2027. godine, tamo bi trebalo biti trajno stacionirano 4.800 vojnika Bundeswehra.

Pojačana njemačka prisutnost u Litvi dio je NATO-ove strategije odvraćanja i obrane od mogućih ruskih agresija. Te bi mjere trebale osigurati sigurnost i stabilnost u regiji, a istodobno poslati jasan signal Moskvi.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Ruskinjom koja se zbog Putina ne smije vratiti kući

RusijaFinskaNatoVladimir Putin
