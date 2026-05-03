Ludogorec svrgnut s trona nakon 14 godina, a kaos na tribinama postao viralni hit

U najvećem derbiju bugarskog nogometa, Levski iz Sofije ostvario je povijesni uspjeh svladavši gradskog rivala CSKA i tako, četiri kola prije kraja prvenstva, osigurao naslov prvaka. Time je okončana dugogodišnja dominacija Ludogoreca, koji je čak 14 sezona zaredom vladao bugarskim nogometom.

Utakmica je započela čvrsto i oprezno s obje strane, a nakon prvih sat vremena igre rezultat je bio 0:0. Trener Levskog, Julio Velázquez, odlučio je promijeniti tijek susreta uvođenjem Marka Dugandžića umjesto Oko-Flexa. Ta se odluka pokazala ključnom, u 71. minuti Dugandžić postiže pogodak za 1:0, što je bio njegov prvijenac u dresu Levskog, ali i gol vrijedan naslova prvaka.

Levski je ovom pobjedom dosegao 76 bodova te postao nedostižan konkurenciji. Tijekom sezone ostvarili su 24 pobjede, četiri remija i četiri poraza, uz impresivnih 68 postignutih pogodaka, što predstavlja jedan od najboljih učinaka u povijesti kluba.

Ovim trijumfom Levski je prekinuo apsolutnu dominaciju Ludogoreca iz Razgrada, koji je posljednjih godina bio sinonim za uspjeh u bugarskom nogometu. Prošlosezonski naslov Ludogorec je osvojio pod vodstvom hrvatskog trenera Igora Jovičevića, no ove godine morali su prepustiti vrh ljestvice.

MENTAL SCENES IN BULGARIA 🇧🇬🏆



Levski Sofia are league champions for the first time in 17 years! They end Ludogorets’ incredible run of 14 consecutive Bulgarian titles 🤯



History in Sofia.



Levski, osnovan 1914. godine, jedan je od najpoznatijih i najtrofejnijih klubova u Bugarskoj, no gotovo desetljeće bio je u sjeni Ludogoreca. Ovaj naslov označava njihov veliki povratak na sam vrh.

Nakon osvajanja prvenstva, trener Julio Velázquez nije skrivao emocije:

„Iznimno sam zahvalan svojim igračima, kao i nevjerojatnoj publici i svim navijačima. Velika zahvala ide cijelom stručnom stožeru i zaposlenicima kluba. Presretan sam zbog svih njih, ali i zbog svoje obitelji koja mi pruža stalnu podršku.“

