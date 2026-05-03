Šok u Bugarskoj

Ludogorec svrgnut s trona nakon 14 godina, a kaos na tribinama postao viralni hit

Foto: Yulian Todorov/imago sportfotodienst/Profimedia

Levski je ovom pobjedom dosegao 76 bodova te postao nedostižan konkurenciji.

3.5.2026.
16:39
Sportski.net
U najvećem derbiju bugarskog nogometa, Levski iz Sofije ostvario je povijesni uspjeh svladavši gradskog rivala CSKA i tako, četiri kola prije kraja prvenstva, osigurao naslov prvaka. Time je okončana dugogodišnja dominacija Ludogoreca, koji je čak 14 sezona zaredom vladao bugarskim nogometom.

Utakmica je započela čvrsto i oprezno s obje strane, a nakon prvih sat vremena igre rezultat je bio 0:0. Trener Levskog, Julio Velázquez, odlučio je promijeniti tijek susreta uvođenjem Marka Dugandžića umjesto Oko-Flexa. Ta se odluka pokazala ključnom, u 71. minuti Dugandžić postiže pogodak za 1:0, što je bio njegov prvijenac u dresu Levskog, ali i gol vrijedan naslova prvaka.

Levski je ovom pobjedom dosegao 76 bodova te postao nedostižan konkurenciji. Tijekom sezone ostvarili su 24 pobjede, četiri remija i četiri poraza, uz impresivnih 68 postignutih pogodaka, što predstavlja jedan od najboljih učinaka u povijesti kluba.

Ovim trijumfom Levski je prekinuo apsolutnu dominaciju Ludogoreca iz Razgrada, koji je posljednjih godina bio sinonim za uspjeh u bugarskom nogometu. Prošlosezonski naslov Ludogorec je osvojio pod vodstvom hrvatskog trenera Igora Jovičevića, no ove godine morali su prepustiti vrh ljestvice.

 

 

Levski, osnovan 1914. godine, jedan je od najpoznatijih i najtrofejnijih klubova u Bugarskoj, no gotovo desetljeće bio je u sjeni Ludogoreca. Ovaj naslov označava njihov veliki povratak na sam vrh.

Nakon osvajanja prvenstva, trener Julio Velázquez nije skrivao emocije:

„Iznimno sam zahvalan svojim igračima, kao i nevjerojatnoj publici i svim navijačima. Velika zahvala ide cijelom stručnom stožeru i zaposlenicima kluba. Presretan sam zbog svih njih, ali i zbog svoje obitelji koja mi pruža stalnu podršku.“

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
